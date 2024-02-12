Британцы предоставили России станков и полупроводников на более чем $100 млн за год, — Times

Шотландский производитель FTDI нарастил экспорт в Россию. Компания, как говорится в материале журналистов, поставляла микросхемы для бронетехники войск РФ.

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Британские компании поставляли России ключевое оборудование на более чем $100 миллионов в год. Это станки БПЛА, полупроводники и компьютерные компоненты. Подробности сообщило издание The Times.

В РФ опосредованно попало большое количество товаров, которые были изготовлены в Великобритании. Это все поставлялось через китайские, гонконгские или турецкие фирмы.

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Товар на сумму примерно 15 миллионов долларов поставляли в Россию непосредственно с британских складов. В этом участвовали несколько поставщиков.

Шотландский производитель полупроводников FTDI среди тех, кто нарастил экспорт в Россию. Компания, как говорится в сообщении, поставляла микросхемы для бронетехники войск РФ. В прошлом году именно этот поставщик предоставил Москве компоненты на сумму 1,5 млн долл., в то время как за 2022 год эта сумма составляла лишь 500 тыс. долл.

Несмотря на такие поставки, в целом можно говорить о резком снижении британского экспорта в Россию по сравнению с позапрошлым годом. Тогда из Великобритании экспортировали в РФ ключевые компоненты на сумму около 770 млн долл. Также стоит отметить, что в российском оружии обнаружили лишь 28 компонентов британского происхождения, в то время как количество компонентов американского происхождения составило более 2 тысяч единиц. Многие из них сама Россия производить не может.

Напомним, 8 февраля СМИ сообщили, что в новом пакете санкций Европейского Союза против РФ ограничат компании, которые вовлечены в импорт оружия из КНДР. Санкции ЕС направлены против российских военных и технических компаний. Блок предлагает наказать более 100 физических и юридических лиц. Предложения включают фирмы, доставляющие боеприпасы из Северной Кореи.