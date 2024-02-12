Британці надали Росії верстатів і напівпровідників на понад $100 мле за рік, — Times

Шотландський виробник FTDI наростив експорт у Росію. Компанія, як ідеться в матеріалі журналістів, постачала мікросхеми для бронетехніки військ РФ.

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Британські компанії постачали Росії ключове обладнання на понад $100 мільйонів за рік. Це верстати БПЛА, напівпровідники та комп’ютерні компоненти. Подробиці повідомило видання The Times.

До РФ опосередковано потрапила велика кількість товарів, які були виготовлені у Великій Британії. Це все постачали через китайські, гонконгські або турецькі фірми.

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Товар на суму приблизно 15 мільйонів доларів постачали до Росії безпосередньо з британських складів. У цьому брали участь кілька постачальників.

Шотландський виробник напівпровідників FTDI — серед тих, хто наростив експорт до Росії. Компанія, як ідеться в повідомленні, постачала мікросхеми для бронетехніки військ РФ. Минулого року саме цей постачальник надав Москві компоненти на суму 1,5 млн дол., тоді як за 2022 рік ця сума становила лише 500 тис. дол.

Попри таке постачання, загалом можна говорити про різке зниження британського експорту до Росії порівняно з позаминулим роком. Тоді з Великої Британії експортували до РФ ключових компонентів на суму близько 770 млн дол. Також варто зазначити, що в російській зброї виявили лише 28 компонентів британського походження, тоді як кількість компонентів американського походження склала понад 2 тисячі одиниць. Багато з них сама Росія виробляти не може.

Нагадаємо, 8 лютого ЗМІ повідомили, що в новому пакеті санкцій Європейського Союзу проти РФ обмежать компанії, які залучені до імпорту зброї з КНДР. Санкції ЄС спрямовані проти російських військових і технічних компаній. Блок пропонує покарати понад 100 фізичних і юридичних осіб. Пропозиції включають фірми, що доставляють боєприпаси з Північної Кореї.