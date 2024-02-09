Переговори Путіна і Цзіньпіна: Китай не знає, чи підтримувати відносини з РФ, — ISW

У російських ЗМІ цю бесіду спробували представити як свідчення стійких російсько-китайських відносин. Хоча Китай на тлі західних санкцій намагається уникнути безмежного партнерства з РФ.

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На тлі того, що РФ налагоджує глибші партнерські стосунки з Іраном і Північною Кореєю, Китай вагається щодо того, чи підтримувати такі двосторонні російсько-китайські відносини, в яких зацікавлена РФ. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 8 лютого.

8 лютого голова Кремля Володимир Путін і генеральний секретар ЦК КПК КНР Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Путін і Сі обмінялися думками щодо геополітичної ситуації довкола України, Тайваню і Близького Сходу та підтвердили свої зобов'язання щодо подальшої двосторонньої торговельної та зовнішньополітичної співпраці, зазначають аналітики.

Повідомляється, що голови держав також розкритикували втручання Вашингтона у внутрішні справи інших країн і американську політику, спрямовану на стримування РФ і Китаю.

У російських ЗМІ цю бесіду спробували представити як свідчення стійких російсько-китайських відносин, які переживають свій "найкращий період в історії". Хоча на тлі західних санкцій Китай робить спроби уникнути безмежного партнерства з Росією.

16 січня агентство Bloomberg повідомило, що щонайменше два державні банки КНР вирішили провести аудит бізнесу з російськими клієнтами та розірвати зв'язки з російськими організаціями, які перебувають під санкціями, а також з організаціями, пов'язаними з оборонною промисловістю РФ. Цьому передувало грудневе рішення США запровадити вторинні санкції проти фінансових установ.

Кремль нещодавно повідомив про посилення підтримки та економічного співробітництва з Іраном і Північною Кореєю, оскільки його залежність від обох країн у плані безпілотників, ракет і боєприпасів зростає. Іран послідовно постачає російським силам безпілотниками "Шахед" протягом майже всього повномасштабного вторгнення, а Північна Корея нещодавно почала постачати РФ балістичні ракети та артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, що Путін в інтерв'ю Такеру Карлсону "переписав століття історії" і дав зрозуміти, що планує зруйнувати Україну.

Також повідомлялося, що саме Путін розповів Карлсону: закиди на адресу Зеленського, мирний діалог і Третя світова.