ЗС РФ отримали снаряди з КНДР: у ГУР назвали, де ворог їх застосовує

Північна Корея поставила значну частину артилерійських снарядів Росії, частина з них вже використана, розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Збройні сили Російської Федерації застосовують на фронті північнокорейські артилерійські снаряди. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Укрінформу".

"Так, ми можемо підтвердити, що якщо мова йде про артилерійські снаряди, то така співпраця між двома режимами фіксується, і Північна Корея вже поставила значну частину артснарядів для Російської Федерації. Частина з них вже використана і використовується у війні проти України", — сказав Андрій Юсов.

З його слів, ці снаряди не розподіляють окремо по напрямках, натомість окупанти використовують змішаний запас боєкомплекту на всіх ділянках фронту — як російського, так і іноземного виробництва.

ЗС РФ застосовують північнокорейські снаряди: що відомо

12 січня стало відомо, що окупанти використовують боєприпаси виробництва РФ, КНДР і Ірану. Ворог показав три снаряди, які мають різні технології виробництва та геометричні розміри.

Того ж дня у росЗМІ повідомили, що артилеристи ЗС РФ скаржилися на низьку якість боєприпасів з Північної Кореї. Зокрема, росіян не влаштовують "недольоти" і "перельоти" північнокорейських снарядів.

16 січня представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький заявив, що Москва закуповує артилерійські снаряди з КНДР. З його слів, противник отримав близько мільйона боєприпасів різних калібрів. Аналітики Defence Express зауважили, що саме завдяки північнокорейським боєприпасам росіяни змогли вдвічі збільшити темпи артилерійської стрільби порівняно з літом 2023 року.

Нагадаємо, 30 січня начальник ГУР МОУ Кирило Буданов розповів, що КНДР може забезпечити РФ усім необхідним озброєнням. Він зазначив, що в Росії дозволена контрабанда деталей для різного озброєння.