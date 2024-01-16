Експерти визначили потенціал артилерії РФ з урахуванням поставок снарядів із КНДР

За оцінками аналітиків, з урахуванням кількості власних боєприпасів і поставок із Північної Кореї російські війська можуть вистрілювати в середньому 8220 снарядів на день.

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Представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що російським військам не вистачає боєприпасів власного виробництва, тому Москва закуповує артилерійські снаряди в інших країн, зокрема у КНДР. У зв'язку з цим експерти Defence Express оцінили можливості ворожої артилерії та розрахували темпи її стрільби з урахуванням постачання із Північної Кореї.

У матеріалі йдеться про те, що після перших постачань озброєння із КНДР поки що невідомо, чи існують подальші домовленості між Москвою і Пхеньяном щодо надання боєприпасів для російських артсистем. Однак з урахуванням даних ГУР Міноборони, Збройні сили РФ отримали близько мільйона північнокорейських снарядів різних калібрів, зокрема й дефіцитних 152-мм.

"Найбільш активні постачання боєприпасів з території Північної Кореї здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада", — зазначив з цього питання Скібіцький.

Важливо

РФ вийшла на виробництво 2 млн боєприпасів на рік, – Скібіцький

Якщо до цього числа додати кількість боєприпасів російського виробництва, а це близько 2 млн 122-мм і 152-мм на рік, то в розпорядженні окупаційних військ є близько 250 тисяч боєприпасів вищевказаних калібрів на місяць. Отже, російські артилеристи можуть на день вистрілювати в середньому 8220 снарядів.

"Це, звичайно, суто ілюстративні розрахунки, бо вони не враховують, наприклад, ті боєприпаси, які РФ отримує від інших джерел, зокрема від того ж Ірану", — підкреслили оглядачі.

Тим часом за словами експертів, саме завдяки боєприпасам із Північної Кореї російським окупантам вдалося вдвічі збільшити темпи артилерійської стрільби порівняно з літом 2023 року. Водночас у цих оцінках необхідно враховувати той факт, що корейські снаряди мають низьку якість, що безумовно негативно позначається на потенціалі противника.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький 15 січня заявив, що Кремль не втрачає надії на те, що зможе найближчим часом отримати бажані боєприпаси від Китаю. За його словами, противник усе ще намагається знайти союзників, які будуть йому надавати необхідне озброєння для ведення війни в Україні.