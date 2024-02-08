У новому пакеті санкцій проти РФ обмежать компанії, які залучені до імпорту зброї з КНДР, – ЗМІ

Санкції ЄС спрямовані проти російських військових і технічних компаній. Блок пропонує покарати понад 100 фізичних та юридичних осіб. Пропозиції включають фірми, що доставляють боєприпаси з Північної Кореї.

Related video

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти близько 55 компаній і понад 60 осіб у рамках нового пакету заходів до двох років з моменту масштабного вторгнення Росії на територію України. Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до документів, з якими ознайомилися представники агенції, обмеження стосуватимуться окремих осіб і фірм. Йдеться про тих, хто займається виробництвом зброї та постачанням ключових електроніки та технологій, які використовуються російськими оборонними компаніями для створення озброєнь.

Важливо

КНДР поставила РФ 2,5 млн боєприпасів та отримає доступ до міжнародних банківських мереж, – NYT

Пропозиції, які потребують підтримки усіх країн ЄС, перш ніж їх ухвалять, також стосуватимуться транспортних компаній, які забезпечували транспортування та логістику для доставлення боєприпасів із Північної Кореї до Росії. КНДР надала Росії сотні тисяч артилерійських снарядів.

Раніше Bloomberg повідомляв, що пакет санкцій, який стане 13-м з моменту вторгнення, буде обмеженим. Група держав-членів закликає блок бути більш амбітним і додати нові економічні санкції.

Нинішні пропозиції також включають додавання кількох військових та інших чиновників, політиків, зокрема Олексія Дюміна, колишнього охоронця очільника Кремля Володимира Путіна та нинішнього губернатора Тульської області, і директорів компаній до санкційних списків. Списки можуть змінитися до того, як їх узгодять країни-члени.

Нагадаємо, 8 лютого Міхай Попшой, міністр закордонних справ Молдови, заявив, що країна приєдналася до майже усіх санкцій ЄС проти Росії та не допускає нормалізацію відносин із РФ. Він назвав дії росіян проти українців варварством та закликав забути за торгівлю з РФ.