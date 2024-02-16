В Украине будут тестировать Е-гривну: в Нацбанке рассказали, когда реализуют план

По словам главы Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрея Поддерегина, центральный банк готовится запустить эксперимент, чтобы узнать, нужна ли украинцам цифровая гривна.

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В Национальном банке Украины (НБУ) планируют запустить открытое тестирование украинской Е-гривны до конца 2024 года. Присоединится к тестированию, как уверяют в пресс-службе госрегуляторе, сможет каждый. Об этом рассказал 15 февраля в подкасте "Хроники экономики" Андрей Поддерегин, который возглавляет Департамент платежных систем и инновационного развития НБУ.

В проекте также будут участвовать банки и небанковские учреждения. Они получат от Нацбанка статус агентов, и будут отвечать за следующие аспекты:

распространение денег;

обмен и предоставление возможности пользователям ими распоряжаться с использованием своих мобильных приложений.

"Подход, который ввели в Китае, где раздавали деньги для того, чтобы заинтересовать людей, мы не планируем", — добавил Поддерегин.

Представитель НБУ отметил, что госрегулятор уже предложил банкам присоединиться к пилотному проекту. Поддерегин также добавил, что те кредиторы, которые примут предложение НБУ, в дальнейшем смогут приглашать в проект своих клиентов.

Цель эксперимента по использованию цифровых денег в Украине — узнать, будет ли пользоваться такая валюта спросом у населения и понять, нужно ли вообще вводить цифровую Е-гривну.

Также НБУ хочет протестировать возможность рассчитываться цифровыми деньгами в режиме офлайн. Кроме этого, в планах центрального банка — создать техническую возможность программирования е-гривны.

Е-гривна — что это такое?

Проект концепции Е-гривны был представлен Нацбанком осенью 2022 года. Е-гривна — это цифровые деньги НБУ, электронная форма денежной единицы Украины. По мнению госрегулятора, эффективность такой валюты может быть на уровне обычных денег, поэтому е-гривна будет дополнять существование наличной и безналичной формы гривны. А использовать цифровую гривну смогут:

юридические лица;

государственные органы;

банки и небанковские финансовые учреждения;

обычные украинцы.

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Цифровые деньги помогут в борьбе с коррупцией: экономист рассказал о преимуществах Е-гривны

По словам экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, внедрение Е-гривны может быть положительным проектом, поскольку ускорит безналичные платежи, а украинцы буду экономить больше денег. Также напомним, что глава Нацбанка Андрей Пышный во время конференции Европейской Бизнес Ассоциации Global Outlook14 февраля рассказал, будут ли происходить валютные послабления в Украине в 2024 году.