В Украине значительно уменьшилось количество нефтеперерабатывающих мини-заводов. Из 15-ти мини-НПЗ, которые стабильно работали перед войной, сейчас функционируют только 3-4 предприятия.

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Если в 2020 году в Украине работало от 24 до 30 мини-НПЗ, то сейчас не работает и пять. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на информацию руководителя аналитической компании "Консалтинговая группа А-95" Сергея Куюна. В комментарии Фокусу заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев рассказал о причинах сокращения работающих предприятий по нефтепереработке и последствиях для потребителей.

Причины сокращения мини-НПЗ в Украине

Зимний период — что происходит с производством топлива?

Геннадий Рябцев считает, что на сокращение работающих мини-НПЗ влияют как сезонность, так и боевые действия.

В течение зимы возникли проблемы с поставками нефтесырья из скважин малой производительности из-за их зависимости от сезона.

"Малые предприятия, которые эксплуатируют такие скважины с малым дебитом, тяжело работают в зимний период. Они увеличивают добычу летом-весной. Возможно, и с этим связано уменьшение объемов, то есть с сезонностью", — пояснил Рябцев.

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Боевые действия и нефтепереработка

Второй причиной, по словам Рябцева, является расположение мини-НПЗ вблизи фронта, ведь достаточно большое количество таких малых заводов сконцентрировано на левобережной Украине вдоль Днепровско-Донецкой впадины, где и есть месторождения, в частности, газового конденсата. Такие газоконденсатные месторождения и давали основное сырье для предприятий.

"Однако сейчас эти регионы находятся под постоянным обстрелом дронов и вполне понятно, если разведка россиян убедится в том, что там где-то в регионе работает-дымит нефтеперерабатывающий завод, то туда будут направлены удары", — объясняет эксперт.

Евро-5 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах Фото: Капитал

Экологические нормы и топливо от мини-НПЗ

По словам эксперта, придерживаться Евро-5 — экологического стандарта, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах и обязательного для всех новых грузовых автомобилей, продаваемых в Евросоюзе, с октября 2008 года, а для легковых автомобилей — с 1 сентября 2009 года, во время войны большинство предприятий по производству топлива не имеет возможности. И это является очередной вероятной причиной сокращения количества работающих НПЗ.

"Если говорить о заводах малой производительности, то они работают только тогда, когда есть возможность, во-первых, получить сырье, а во-вторых, это сырье переработать и продать те продукты, которые они из этого сырья получают. Но большинство заводов малой производительности не способны выпускать топливо, которое соответствует экологическим нормам Евро-5. Недавно была выдвинута такая инициатива Минэнерго, чтобы вернуться к довоенной редакции технологического регламента, который определяет, что в Украине может производиться и потребляться только топливо экологического класса Евро-5. Поэтому, скорее всего, предприятия ожидают соответствующих решений реализации мер государственного контроля. Поэтому и решили приостановить деятельность", — отметил Геннадий Рябцев.

Часть предприятий остановились из-за близкого расположения к району боевых действий Фото: enkorr.ua

Кто мониторит работу мини-НПЗ в Украине

Мониторинг функционирования и объемов производства нефтеперерабатывающих предприятий в Украине сегодня не осуществляет ни одно государственное учреждение.

"Рынок нефтепродуктов сейчас рынком не является. в западном понимании. Государство потеряло какие-либо рычаги влияния на участников этого рынка. Государство не осуществляет надзор и контроль за деятельностью компаний, которые являются операторами этого рынка. Потребителей постоянно вводят в заблуждение относительно характеристик топлива, которое реализуется на автозаправочных станциях. И сам рынок поделен между несколькими, так называемыми, системными операторами, которые действуют без учета каких-либо регуляторных ограничений", — сказал эксперт.

Качество топлива, которое производят мини-НПЗ, может не дотягивать до евростандартов, говорят эксперты

Как ранее сообщал руководитель аналитической компании "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн, в июне 2023 года временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам экономической безопасности составила перечень из 22 нефтеперерабатывающих заводов, которые, вероятно, занимаются производством некачественного топлива. Лишь половина из них имеют лицензию, причем двум из них ее собирались аннулировать.

Комиссия также подготовила список из 500 точек продаж, которые либо продают контрафактное топливо без уплаты налогов, либо вообще работают без лицензии, и передала его в правоохранительные органы.

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В то же время заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев сомневается в профессиональности таких действий.

"На основе чего депутаты получили вывод, что, во-первых, только те заводы выпускают нефтепродукты, во-вторых, что они выпускают некачественные нефтепродукты, а в-третьих, что они нарушают украинское законодательство. Никто же не проводил никакого анализа, лабораторных экспертиз", — отметил Рябцев.

По его словам, все мини-НПЗ должны были быть приобщены к реестру Налоговой службы. Но там значительно больше, чем 22 предприятия.

"Почему именно было уделено внимание этим 22 предприятиям, а не более сотни заводов и предприятий малой производительности, которые также были зарегистрированы в соответствующем реестре? На мой взгляд, эти выводы были исключительно субъективными и отражали мнение исключительно членов этой самой комиссии, которые предположили и попросили, чтобы эти предположения были проверены правоохранительными органами. Но пока не слышно о каких-то результатах. Более того, относительно некачественности нефтепродуктов во время войны. Здесь опять же вопрос очень спорный. Поэтому здесь субъективные выводы, если речь идет о 2023 году", — отметил эксперт.

ВСК Верховной Рады по вопросам экономической безопасности составила перечень из 22 нефтеперерабатывающих заводов, которые, вероятно, занимаются производством некачественного топлива

Между тем, по мнению экспертов рынка, цены на топливо для потребителей в Украине будут меняться в сторону подорожания, пока продолжается полномасштабная война с Россией. До конца войны никакого серьезного удешевления сырья в Украине не произойдет, говорят эксперты.

Как ранее писал Фокус, сейчас украинским водителям приходится переплачивать по 6-8 гривен за каждый литр бензина. Причина — сложная и долгая логистика из-за полномасштабной войны с Россией.