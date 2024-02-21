В январе, согласно данным НБУ, портфель депозитов населения в банках сократился на 2,5%. За последние полтора года это первый месяц, когда граждане массово забирали средства. Фокус исследовал, что происходит в феврале и возвращаются ли деньги в банки.

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Уменьшение остатков средств частных клиентов на счетах в банках в январе — довольно типичная картина, но глубина этого процесса в январе 2024 года оказалась значительно больше, чем в 2023 году, что является следствием усиления девальвационных ожиданий в обществе и в определенной степени отражает оценку населением рисков безопасности. Об этом в комментарии Фокусу рассказала Алина Компанец, директор по маркетингу Юнекс Банка.

"Подтверждением этому может служить рекордные за многие годы объемы чистой покупки валюты населением — в январе они превысили $1,1 млрд. Известно, что во времена повышенной неопределенности люди склонны к формированию сбережений. А в случае украинцев самым популярным способом для этого является иностранная валюта. Профильные организации зафиксировали в январе также и рост продаж новых авто. Поэтому можно предположить, что частично деньги пошли и на покупку машин, недвижимости", — рассказала эксперт.

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На ее взгляд, депозитные вклады сейчас являются очень интересным инвестиционным инструментом, ведь инфляция в Украине по итогам января замедлилась до 4,7% в годовом измерении, а по ожиданиям НБУ, в этом году она даже на пике не превысит 8,6%, после чего продолжит замедляться. "Ставки на уровне 14-15% годовых по вкладам в гривне на сроки более трех месяцев будут сохраняться как минимум еще полгода. И с большим запасом будут перекрывать инфляцию. То есть с экономической точки зрения вложение свободных средств в гривневые депозиты является не просто оправданным, но и довольно выгодным. Волна тревожности, сопровождавшая украинцев зимой, вскоре пройдет. И банковская система снова увидит приток средств украинцев на депозитах. Думаю, позитивные тенденции возможны уже по итогам февраля", — считает Алина Компанец.

Украинцы выбирают гривневые вклады, но во времена неопределенности они снимают гривну и покупают доллары, говорят эксперты Фото: УНИАН

С ней соглашается Ольга Пинчук, главный специалист сегментов малого бизнеса центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов департамент маркетинга Укрсиббанка. "При условии сохранения контролируемой макроэкономической ситуации и стабильного состояния финансового сектора, мы ожидаем, что рост депозитов физических лиц возобновится уже в первом квартале 2024 года", — говорит Ольга Пинчук.

Эксперты также рассказали Фокусу о том, какие вклады сейчас пользуются наибольшим спросом. Так, по словам Ольги Пинчук, среди гривневых депозитов пользуются популярностью краткосрочные депозиты сроком 3 месяца.

Объемы чистой покупки валюты населением в январе превысили $1,1 млрд.

По словам Алины Компанец, интерес к депозитам несколько упал, но не катастрофически, и многие ранее открытые депозиты лонгируются. "Как и всегда, население в первую очередь ориентируется на уровень ставки. Причем мы фиксируем увеличение количества вкладчиков, которые выбирают большие сроки размещения средств, чтобы увеличить доходность. Я не могу сказать, что это массовый тренд — все же самыми популярными остаются трехмесячные депозиты, но определенное изменение в поведении вкладчиков уже заметно", — отмечает эксперт.

"Нашими ожиданиями является дальнейший прирост вкладов в национальной валюте, а вот по иностранной — это сдерживание оттока вкладов с отсутствующим или минимальным приростом", — сообщил в комментарии Фокусу Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

Напомним, МВФ ожидает, что Нацбанк разработает стратегию валютной либерализации и курсовой гибкости и согласует ее с фондом, и такая стратегия Нацбанком уже разработана.

Ранее сообщалось, что банки активно реагировали на снижение учетной ставки. а средняя ставка для 12-месячных гривневых депозитов снизилась до 14,2% годовых.