У січні, відповідно до даних НБУ, портфель депозитів населення в банках скоротився на 2,5%. За останні півтора року це перший місяць, коли громадяни масово забирали кошти. Фокус дослідив, що відбувається у лютому і чи повертаються гроші в банки.

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Зменшення залишків коштів приватних клієнтів на рахунках у банках в січні – доволі типова картина, але глибина цього процесу у січні 2024 року виявилася значно більшою, ніж у 2023 році, що є наслідком посилення девальваційних очікувань у суспільстві та певною мірою відображає оцінку населенням безпекових ризиків. Про це у коментарі Фокусу розповіла Аліна Компанець, директорка з маркетингу Юнекс Банку.

"Підтвердженням цьому може служити рекордні за багато років обсяги чистої купівлі валюти населенням – у січні вони перевищили $1,1 млрд. Відомо, що у часи підвищеної невизначеності люди схильні до формування заощаджень. А у випадку українців найпопулярнішим способом для цього є іноземна валюта. Профільні організації зафіксували у січні також і зростання продажів нових авто. Тож можна припустити, що частково гроші пішли й на купівлю машин, нерухомості", — розповіла експертка.

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На її погляд, депозитні вклади зараз є дуже цікавим інвестиційним інструментом, адже інфляція в Україні за підсумками січня уповільнилася до 4,7% у річному вимірі, а за очікуваннями НБУ, цього року вона навіть на піку не перевищить 8,6%, після чого продовжить сповільнюватися. "Ставки на рівні 14-15% річних за вкладами в гривні на строки понад три місяці зберігатимуться щонайменше ще пів року. Та з великим запасом перекриватимуть інфляцію. Тобто з економічної точки зору вкладення вільних коштів у гривневі депозити є не просто виправданим, а ще й доволі вигідним. Хвиля тривожності, що супроводжувала українців взимку, незабаром мине. І банківська система знову побачить приплив коштів українців на депозитах. Думаю, позитивні тенденції можливі вже за підсумками лютого", — вважає Аліна Компанець.

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З нею погоджується Ольга Пінчук, головний фахівець сегментів малого бізнесу центру управління продуктовими та сервісними рішеннями для клієнтських сегментів департамент маркетингу Укрсиббанку. "За умови збереження контрольованої макроекономічної ситуації та стабільного стану фінансового сектору, ми очікуємо, що зростання депозитів фізичних осіб відновиться вже в першому кварталі 2024 року", — каже Ольга Пінчук.

Експерти також розповіли Фокусу про те, які вклади наразі користуються найбільшим попитом. Так, за словами Ольги Пінчук, серед гривневих депозитів користуються популярністю короткострокові депозити терміном 3 місяці.

Обсяги чистої купівлі валюти населенням у січні перевищили $1,1 млрд.

За словами Аліни Компанець, цікавість до депозитів дещо впала, але не катастрофічно, і чимало раніше відкритих депозитів лонгується. "Як і завжди, населення насамперед орієнтується на рівень ставки. Причому ми фіксуємо збільшення кількості вкладників, що обирають більші строки розміщення коштів, щоб збільшити дохідність. Я не можу сказати, що це масовий тренд – все ж найпопулярнішими залишаються тримісячні депозити, але певна зміна у поведінці вкладників вже помітна", — зазначає експертка.

"Нашими очікуваннями є і подальший приріст вкладів в національній валюті, а от щодо іноземної – це стримання відтоку вкладів з відсутнім або мінімальним приростом", — повідомив у коментарі Фокусу Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку.

Нагадаємо, МВФ очікує, що Нацбанк розробить стратегію валютної лібералізації та курсової гнучкості й погодить її з фондом, і така стратегія Нацбанком уже розроблена.

Раніше повідомлялось, що банки активно реагували на зниження облікової ставки а середня ставка для 12-місячних гривневих депозитів знизилася до 14,2% річних.