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Економіка Війна та гроші

Відтік коштів з банків: чи продовжили українці у лютому знімати гроші з карток і депозитів

готівка, рахунки, платіжні картки, банкомат, банк
Фото: Pexels | У лютому в банках фіксують приріст депозитних коштів на рахунки

У січні, відповідно до даних НБУ, портфель депозитів населення в банках скоротився на 2,5%. За останні півтора року це перший місяць, коли громадяни масово забирали кошти. Фокус дослідив, що відбувається у лютому і чи повертаються гроші в банки.

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Зменшення залишків коштів приватних клієнтів на рахунках у банках в січні – доволі типова картина, але глибина цього процесу у січні 2024 року виявилася значно більшою, ніж у 2023 році, що є наслідком посилення девальваційних очікувань у суспільстві та певною мірою відображає оцінку населенням безпекових ризиків. Про це у коментарі Фокусу розповіла Аліна Компанець, директорка з маркетингу Юнекс Банку.

"Підтвердженням цьому може служити рекордні за багато років обсяги чистої купівлі валюти населенням – у січні вони перевищили $1,1 млрд. Відомо, що у часи підвищеної невизначеності люди схильні до формування заощаджень. А у випадку українців найпопулярнішим способом для цього є іноземна валюта. Профільні організації зафіксували у січні також і зростання продажів нових авто. Тож можна припустити, що частково гроші пішли й на купівлю машин, нерухомості", — розповіла експертка.

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На її погляд, депозитні вклади зараз є дуже цікавим інвестиційним інструментом, адже інфляція в Україні за підсумками січня уповільнилася до 4,7% у річному вимірі, а за очікуваннями НБУ, цього року вона навіть на піку не перевищить 8,6%, після чого продовжить сповільнюватися. "Ставки на рівні 14-15% річних за вкладами в гривні на строки понад три місяці зберігатимуться щонайменше ще пів року. Та з великим запасом перекриватимуть інфляцію. Тобто з економічної точки зору вкладення вільних коштів у гривневі депозити є не просто виправданим, а ще й доволі вигідним. Хвиля тривожності, що супроводжувала українців взимку, незабаром мине. І банківська система знову побачить приплив коштів українців на депозитах. Думаю, позитивні тенденції можливі вже за підсумками лютого", — вважає Аліна Компанець.

Українці обирають гривневі вклади, але у часи невизначеності вони знімають гривню та купують долари, кажуть експерти Fullscreen
Українці обирають гривневі вклади, але у часи невизначеності вони знімають гривню та купують долари, кажуть експерти
Фото: УНІАН

З нею погоджується Ольга Пінчук, головний фахівець сегментів малого бізнесу центру управління продуктовими та сервісними рішеннями для клієнтських сегментів департамент маркетингу Укрсиббанку. а умови збереження контрольованої макроекономічної ситуації та стабільного стану фінансового сектору, ми очікуємо, що зростання депозитів фізичних осіб відновиться вже в першому кварталі 2024 року", — каже Ольга Пінчук.

Експерти також розповіли Фокусу про те, які вклади наразі користуються найбільшим попитом. Так, за словами Ольги Пінчук, серед гривневих депозитів користуються популярністю короткострокові депозити терміном 3 місяці.

Обсяги чистої купівлі валюти населенням у січні перевищили $1,1 млрд.

За словами Аліни Компанець, цікавість до депозитів дещо впала, але не катастрофічно, і чимало раніше відкритих депозитів лонгується. "Як і завжди, населення насамперед орієнтується на рівень ставки. Причому ми фіксуємо збільшення кількості вкладників, що обирають більші строки розміщення коштів, щоб збільшити дохідність. Я не можу сказати, що це масовий тренд – все ж найпопулярнішими залишаються тримісячні депозити, але певна зміна у поведінці вкладників вже помітна", — зазначає експертка.

"Нашими очікуваннями є і подальший приріст вкладів в національній валюті, а от щодо іноземної – це стримання відтоку вкладів з відсутнім або мінімальним приростом", — повідомив у коментарі Фокусу Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку.

Нагадаємо, МВФ очікує, що Нацбанк розробить стратегію валютної лібералізації та курсової гнучкості й погодить її з фондом, і така стратегія Нацбанком уже розроблена.

Раніше повідомлялось, що банки активно реагували на зниження облікової ставки а середня ставка для 12-місячних гривневих депозитів знизилася до 14,2% річних.