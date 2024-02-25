Украина работает над открытием авиационного пространства, — Курбаков (видео)

По словам профильного министра, сейчас украинская сторона ведет консультации по открытию авиапространства. Это сложный процесс, но Украина делает определенные шаги.

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Министр инфраструктуры Александр Курбаков 25 февраля заявил, что Украина планирует открыть авиационное авиапространство. Только ждет подтверждения от западных регуляторов безопасности. Об этом он сказал во время выступления на Форуме "Украина. Год 2024" в Киеве.

Кубраков не назвал сроки, ведь это — вопрос безопасности, прежде всего, процесс этот непростой.

"Ведем консультации по безопасности над открытием авиационного пространства. Это сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас. Именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков в соответствующие регуляторы. Сроки называть точно никто не будет. Это сложные вопросы безопасности. Важно, чтобы американские и европейские регуляторы безопасности подтвердили наш алгоритм действий в этом направлении", — отметил министр.

Отметим, что 22 февраля гендиректор Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe) Оливье Янковец заявил, что первые полеты в Украине с большой вероятностью начнут выполняться до конца 2024 года. Существуют технологии, позволяющие сделать перелеты безопасными даже в нынешних условиях. Он считает, что средства противовоздушной обороны, которые должны быть развернуты соответствующим образом и в правильных локациях. Однако, эти шаги, необходимо согласовать с ЕС, прежде всего с Европейским агентством безопасности полетов (EASA).

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Напомним, 25 февраля сообщалось, что у ВСУ появилось дальнобойное оружие. Для Украины ракетная программа — самая важная, отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.