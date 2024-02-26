"Схожи с гибридной войной РФ": в Кабмине призвали наказать виновных в порче украинского зерна

По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, посольство направило ноту с требованием найти и наказать виновных.

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Фигуранты, которые участвовали в акции с украинским зерном в польском Быдгоще, должны быть найдены и наказаны. Подобный инцидент имеет сходство с российской гибридной войной, что значительно вредит Украине. Об этом сказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Twitter.

По его словам, те, кто повредил украинское зерно, должны быть найдены, нейтрализованы и наказаны.

"В этом заинтересованы два дружественных цивилизованных европейских государства. Подобные запланированные демонстрационные видеоролики и комментарии имеют сходство с российской гибридной войной", — заявил он.

Как отметил Кубраков, посольство отправило официальную ноту с требованием выявить и привлечь к ответственности тех, кто причастен к инциденту.

"Полиция уже предприняла процессуальные действия на месте. Делом занимается комиссариат полиции в Быдгоще. Мы держим это под контролем", — констатировал министр.

Напомним, что в Польше неизвестные лица в ночь с 24 на 25 февраля высыпали по меньшей мере 8 полувагонов украинской кукурузы. Этот инцидент произошел на железной дороге в селе Котомеж Быдгожского уезда Куявско-Поморского воеводства. Это самая масштабная порча украинского зерна с начала протестов польских фермеров.

Кроме того, 24 февраля сообщалось о том, что в Польше снова высыпали украинскую агропродукцию. По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии.