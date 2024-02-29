На одном из КПП не пускают грузовики: в ГПСУ ответили, проезжает ли из Польши "гуманитарка"

По данным Госпогранслужбы, в очередях на шести направлениях стоят более двух тысяч грузовиков. Движение затруднено как для тех, кто едет в Украину, так и для тех, кто из нее выезжает.

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Из-за блокирования границы польскими фермерами сейчас затруднен проезд для грузовиков, но ситуация с гуманитарными и военными грузами несколько иная. Об этом в эфире телемарафона 29 февраля рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Он подтвердил, что гуманитарные и другие важные для Украины грузы прибывают в пункты пропуска несмотря на ситуацию на границе.

"То есть сказать, что они ограничиваются в проезде через эти блокадные места на территории Польши, я не могу", — отметил Демченко.

Однако, по его словам, трудно оценить, насколько эти грузы беспрепятственно проезжают места, где протестуют польские фермеры. Пограничники только фиксируют, что им удается пересекать границу и заезжать в Украину.

Какова ситуация на границе с Польшей?

В общем, как объяснил представитель ГПСУ, ситуация остается неизменной. Польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска, затрудняя движение транспорта. Это касается как грузовиков, которые едут в сторону Украины, так и тех, которые направляются в Польшу.

"По состоянию на утро сегодня совокупно на всех шести направлениях в очереди находится где-то 2 200 грузовиков, больше всего напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Русская и Ягодин", — проинформировал Демченко.

Он сообщил, что наблюдается существенное снижение количества пересечений границы именно грузовиками. Особенно это ощутимо на КПП "Шегини".

"За минувшие сутки здесь границу пересекли где-то 35 грузовиков, 24 из которых шли в сторону Украины. Фактически это пропускали по 1 грузовику в час. И 10 грузовых транспортных средств проехало в сторону Польши, то есть еще меньше чем один грузовик в час", — уточнил спикер.

Он добавил, что также критически низкий показатель пересечений границы на КПП "Ягодин". Там за сутки заехали в Украину только примерно 70 грузовиков.

"На этом направлении польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые идут из Украины в сторону Польши. За последние дни показатели здесь пересечения границы — нулевые", — отметил Демченко.

Комментарий Андрея Демченко (о ситуации на границе с Польшей — с 0:22)

Напомним, польские фермеры заявили о намерении заблокировать дорогу на границе с Литвой. Протестующие утверждают, что украинское зерно якобы транзитом попадает туда, после чего меняют документы и везут товар в Польшу.

В Польше собрали украинскую кукурузу, которую ночью на 25 февраля высыпали из вагонов. Сообщается, что из 160-180 тонн 30 остались на земле. Эту кукурузу взвесят и отправят на утилизацию или производство биотоплива.