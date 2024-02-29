На одному з КПП не пускають вантажівки: у ДПСУ відповіли, чи проїжджає з Польщі "гуманітарка"

За даними Держприкордонслужби, у чергах на шести напрямках стоять понад дві тисячі вантажівок. Рух ускладнений як для тих, хто їде в Україну, так і для тих, хто з неї виїжджає.

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Через блокування кордону польськими фермерами нині ускладнений проїзд для вантажівок, але ситуація з гуманітарними й військовими вантажами дещо інша. Про це в ефірі телемарафону 29 лютого розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Він підтвердив, що гуманітарні та інші важливі для України вантажі прибувають у пункти пропуску попри ситуацію на кордоні.

"Тобто сказати, що вони обмежуються у проїзді через ці блокадні місця на території Польщі, я не можу", — зазначив Демченко.

Однак, з його слів, важко оцінити, наскільки ці вантажі безперешкодно проїжджають місця, де протестують польські фермери. Прикордонники лише фіксують, що їм вдається перетинати кордон та заїжджати в Україну.

Яка ситуація на кордоні з Польщею?

Загалом, як пояснив речник ДПСУ, ситуація залишається незмінною. Польські фермери блокують шість пунктів пропуску, ускладнюючи рух транспорту. Це стосується як вантажівок, які їдуть в бік України, так і тих, які прямують в Польщу.

"Станом на ранок сьогодні сукупно на всіх шести напрямках в черзі перебуває десь 2 200 вантажівок, найбільше навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Ягодин", — проінформував Демченко.

Він повідомив, що спостерігається суттєве зниження кількості перетинів кордону саме вантажівками. Особливо це відчутно на КПП "Шегині".

"За минулу добу тут кордон перетнули десь 35 вантажівок, 24 з яких йшли в бік України. Фактично це пропускали по 1 вантажівці за годину. І 10 вантажних транспортних засобів проїхало в бік Польщі, тобто ще менше ніж одна вантажівка за годину", — уточнив речник.

Він додав, що також критично низький показник перетинів кордону на КПП "Ягодин". Там за добу заїхали в Україну лише приблизно 70 вантажівок.

"На цьому напрямку польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які йдуть з України в бік Польщі. За останні дні показники тут перетину кордону — нульові", — зауважив Демченко.

Коментар Андрія Демченка (про ситуацію на кордоні з Польщею — з 0:22)

Нагадаємо, польські фермери заявили про намір заблокувати дорогу на кордоні з Литвою. Протестувальники стверджують, що українське зерно нібито транзитом потрапляє туди, після чого змінюють документи й везуть товар у Польщу.

У Польщі зібрали українську кукурудзу, яку вночі на 25 лютого висипали з вагонів. Повідомляється, що з 160-180 тонн 30 залишились на землі. Цю кукурудзу зважать та відправлять на утилізацію або виробництво біопалива.