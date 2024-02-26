В Польщі утилізують 30 тон українського зерна, яке протестувальники висипали на землю (фото)

Висипалося від 160 до 180 тонн кукурудзи, з яких значна частина залишилася на землі. Зерно відправлять на утилізацію або виробництво біопалива.

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В Польща зібрали українську кукурудзу, яку було висипано з вагонів у ніч проти 25 лютого біля залізничної станції Котомеже. Про це пише видання PAP.

За словами представника компанії, яка забезпечує безпеку на транспорті Павла Білевського, при цьому 30 тонн не буде зібрано.

"8 із 40 вагонів були розкриті. Митні троси завтовшки 8 мм були перерізані. Таким чином було відкрито подвійні бічні двері вагонів", — розповів він.

Він зазначив, що після відкриття цих дверей половина вантажу вагона зазвичай висипається.

За словами Білевського, висипалося від 160 до 180 тонн кукурудзи, з яких 30 тонн залишилося на землі. Його зважать на митниці і відправлять на утилізацію або виробництво біопалива.

При цьому польський чиновник наголосив, що українська кукурудза прямувала у Марокко через порт Гданськ.

Правоохоронці Польщі відкрили кримінальне провадження за фактом знищення майна.

Нагадаємо, що 26 лютого стало відомо, що польські правоохоронні органи затримали правопорушників, які розсипали українське зерно. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на кордоні з Польщею, сказав, що Україна зробить кроки для захисту українського бізнесу, якщо домовитися з польською стороною щодо експорту і транзиту продукції не вдасться.