По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, много топлива едет по железной дороге и блокада границы польскими фермерами не затрагивает поставки в Украину, однако все ли спокойно с автогазом?

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Цены на бензин в Украине на начало марта составляют до 51,86 гривен за литр. По данным "Минфина", А-95 "премиум" есть на заправках большей части сетей АЗС в большинстве областей Украины. Какими будут цены на топливо и ожидать ли подорожания, в частности, автогаза в марте эксперты рассказали Фокусув материале "Блокада границы в Польше: как из-за протестов вырастут цены на автогаз, бензин и дизель".

Усиление блокирования границы с Польшей и поиск и ввоз трейдерами топлива в обход блокады, а именно через Румынию, Молдову, Венгрию, толкают цены вверх. И если на бензин всплеска цен нет, то автомобильный газ подорожает, прибавив в цене 3 гривны.

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По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, много топлива едет по железной дороге и протесты на границе не затрагивают поставки.

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По состоянию на сейчас в Украине топливо стоит:

бензин А-95 премиум — 54,86 грн/л;

бензин А-95 — 51,46 грн/л;

бензин А-92 — 48,26 грн/л;

дизельное топливо — 51,86 грн/л;

автомобильный газ — 28,02 грн/л.

Самый дешевый А-95 продают в Киевской области — по 50,99 грн/л. Самый дорогой — в частности, в Одесской, Черкасской и Львовской областях, где его средняя стоимость составляет 58,99 грн/л. На Луганщине бензин А-95 "премиум" отсутствует на заправках.

Наличие топлива на заправках в Украине — дефицита нет Фото: AP

Цены на бензин и автогаз в марте: прогноз экспертов

По прогнозам Куюна, которые он озвучил Фокусу, изменение маршрутов приводит к довольно существенному подорожанию, однако в ближайшее время нет никаких предпосылок для роста цен.

"По нашим расчетам, тот польский газ на 3 грн за литр добавляет в цене за счет дополнительной транспортировки. Мы видим, что на сжиженный газ цены наиболее стремительно росли в феврале. Но думаю, сейчас этот процесс уже завершен", — высказался специалист по ситуации с автогазом.

А вот по бензину и дизелю, здесь ситуация несколько иная.

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"Очень много топлива сейчас на рынке. Очень большие запасы. Перспектива поставок тоже очень объемная. Некоторые движения происходят на заправочных станциях, но это так называемые "окончательные явления". Действительно, у нас произошло за январь-февраль достаточно существенное подорожание нефти в мире — с 77 до 83 долларов, соответственно, подтянулись закупочные цены поставщиков. И мы видим, что произошло некоторое подорожание на заправочных станциях — на гривну-полторы. Но это произошло не на всех АЗС, а тех, что торговали по наименьшим ценам. Думаю, что сейчас этот процесс уже прекратился — стабилизировались и оптовые цены, соответственно, думаю, что сейчас будет уже более-менее спокойная ситуация. Это, что касается марта. А в дальнейшем трудно сказать. Все будет зависеть от того, что происходит в мире. Поскольку мы импортируем все топливо, то ориентируемся на этот индикатор. Здесь от нас немного что зависит. Я бы сказал, что ничего вообще не зависит", — отметил Куюн в комментарии Фокусу.

Валютный рынок и курс доллара имеют существенное влияние на стоимость топлива в Украине Фото: Pixabay

Самым главным фактором, влияющим на ситуацию со стоимостью топлива, является даже не блокада границы, и не посевная, а девальвация национальной валюты (почти на 3%), а поскольку 85%, что в Украине сейчас потребляется, то есть импорт, а значит, все, что закупается, подорожает на три процента, прогнозирует директор научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Речь идет об оптовом рынке. Если топливо подорожает на 3%, это означает, что в розничной цене это будет где-то 2-2,5 гривны в зависимости от вида топлива. Если вычитать тот рост, который уже произошел, а он на 50-80 копеек из-за удешевления гривны произошел, то еще остается где-то 1-1,5 грн., что нужно ожидать. При условии, если ничего не изменится", — сказал Рябцев.

Напомним, в конце 2023 года сжиженный газ в Украине начал дорожать из-за блокады украинско-польской границы, однако вскоре цены стабилизировались. Также Фокус писал, что акцизы на автогаз планируют пересмотреть, чтобы унифицировать с акцизами на бензин и дизельное топливо.