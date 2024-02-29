Россия остановила экспорт бензина после пожаров на нефтеперерабатывающих заводах, — ГУР

Ограничение не будет касаться согласованных поставок в ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, а также оккупированных Абхазии и Южной Осетии, как уточняют российские СМИ.

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Россия остановила экспорт бензина на полгода после пожаров на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом заявил спикер Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов, сообщает Forbes.

С 1 марта будет действовать запрет на экспорт бензина. Ограничение не будет касаться согласованных поставок в ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, а также оккупированных Абхазии и Южной Осетии, как уточняют российские СМИ.

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Решение принято после ряда пожаров на нефтеперерабатывающих заводах, которые возникли на территории России. В течение января-февраля были атакованы около 10 нефтебаз и заводов в РФ.

Официально украинские спецслужбы не взяли на себя ответственность за атаки на российскую нефтяную инфраструктуру и называют их "инцидентами". Россия преимущественно экспортирует нефть и дизельное топливо.

Юсов отметил, что такие удары по российским объектам будут продолжаться и в дальнейшем.

Атаки по НПЗ РФ

Беспилотник атаковал завод "Невский мазут", который расположен в Санкт-Петербурге. Утром 31 января росСМИ сообщили, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Санкт-Петербурге на Глухоозерском шоссе, в результате чего возник масштабный пожар. Сообщалось также, что обломки БПЛА повредили машины на территории завода.

Дроны СБУ, как сообщили российские журналисты, 9 февраля ударили по Ильскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам. По информации собеседника журналистов, в результате атаки по одному из НПЗ произошел крупный пожар, поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год, стоимость которой составляет 50 млн долларов США.

Украинские беспилотники 6 февраля остановили работу двух нефтеперерабатывающих заводов РФ. По словам журналистов Bloomberg, два крупных нефтеперерабатывающих завода ПАО "Новатэк" на Балтийском побережье и Туапсинский НПЗ ПАО "Роснефть" полностью остановили первичную переработку нефти в последнюю неделю января после атак украинских дронов.

Напомним, 13 февраля в Москве очевидцы заметили яркую вспышку. Рядом расположен крупный НПЗ.