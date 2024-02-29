Росія зупинила експорт бензину після пожеж на нафтопереробних заводах, – ГУР

Обмеження не стосуватиметься узгоджених постачань до ЄАЕС, Узбекистану, Монголії, а також окупованих Абхазії та Південної Осетії, як уточнюють російські ЗМІ.

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Росія зупинила експорт бензину на пів року після пожеж на нафтопереробних заводах. Про це заявив речник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов, повідомляє Forbes.

З 1 березня діятиме заборона експорт бензину. Обмеження не стосуватиметься узгоджених постачань до ЄАЕС, Узбекистану, Монголії, а також окупованих Абхазії та Південної Осетії, як уточнюють російські ЗМІ.

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Рішення ухвалене після низки пожеж на нафтопереробних заводах, які виникли на території Росії. Протягом січня–лютого були атаковані близько 10 нафтобаз та заводів у РФ.

Офіційно українські спецслужби не взяли на себе відповідальність за атаки на російську нафтову інфраструктуру та називають їх "інцидентами". Росія переважно експортує нафту та дизельне пальне.

Юсов наголосив на тому, що такі удари по російських об’єктах триватимуть й надалі.

Атаки по НПЗ РФ

Безпілотник атакував завод "Невський мазут", який розташований у Санкт-Петербурзі. Вранці 31 січня росЗМІ повідомили, що безпілотний літальний апарат (БПЛА) атакував нафтопереробний завод (НПЗ) у Санкт-Петербурзі на Глухоозерському шосе, унаслідок чого виникла масштабна пожежа. Повідомлялося також, що уламки БПЛА пошкодили машини на території заводу.

Дрони СБУ, як повідомили російські журналісти, 9 лютого вдарили по Ільському та Афіпському нафтопереробних заводах. За інформацією співрозмовника журналістів, унаслідок атаки по одному з НПЗ сталася велика пожежа, уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік, вартість якої складає 50 млн доларів США.

Українські безпілотники 6 лютого зупинили роботу двох нафтопереробних заводів РФ. За словами журналістів Bloomberg, два великі нафтопереробні заводи ПАТ "Новатек" на Балтійському узбережжі і Туапсинський НПЗ ПАТ "Роснефть" повністю зупинили первинну переробку нафти в останній тиждень січня після атак українських дронів.

Нагадаємо, 13 лютого у Москві очевидці помітили яскравий спалах. Поруч розташований великий НПЗ.