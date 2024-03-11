Есть нюанс: в ГПСУ ответили, пропускают ли пассажирские автобусы на границе с Польшей

По словам спикера пограничного ведомства Андрея Демченко, Украина не получала от польских коллег никаких сведений про ограничения. В то же время, такой сценарий не исключен.

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Польские фермеры во время протестов могли начать останавливать пассажирские автобусы с украинцами без объяснения причин. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украиной правде" высказался по этому поводу.

По его словам, с украинской стороны пограничники не фиксируют никаких проблем с проездом пассажирского транспорта через границу с Польшей. При этом, совершенно не исключено, что иногда их движение вдали от границы может быть затруднено из-за польских протестующих.

"Государственная пограничная служба Украины не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают или блокируют движение для автобусов. То, что мы фиксируем в наших пунктах пропуска: автобусы после оформления выезжают в сторону Польши и смежная сторона их принимает, а также то, что автобусы прибывают из Польши в Украину", — заявил Андрей Демченко.

Отдельно он добавил, что сейчас не может дать полную оценку тому, что действительно происходит на территории Польши с пассажирскими автобусами. Остается надеяться, что проблемы действительно нет.

"Надеюсь, что польские протестующие не блокируют движение для автобусов, но учитывая, что они находятся на автодорогах, ведущих к и от границы, нельзя исключать, что проезд автобусов через эти блокадные места может быть затруднен", — подытожил Андрей Демченко.

Напомним, 11 марта вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что польские фермеры останавливают пассажирские автобусы без объяснения причин. По его словам, такое отношение протестующих к украинским гражданам является неприемлемым. Во время войны автобусами могут передвигаться женщины с детьми и социально незащищенные категории людей.