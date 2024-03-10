В Польше анонсировали новую акцию протеста против агроимпорта из Украины

Партия "Право и Справедливость" намерена 18 мая провести масштабное мероприятие в Варшаве. Протестующие намерены заставить Сейм принять резолюцию на эмбарго украинского зерна.

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Лидер польской партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что политсила готовит на 18 мая масштабную акцию протеста в Варшаве. По словам политика, акция проводится с целью заставить Сейм принять резолюцию об эмбарго на украинскую агропродукции. Об этом сообщает Polsat News.

"Большинство из вас знают, что фермеры подготовили проект парламентской резолюции со своими основными требованиями — отказ от "Зеленой сделки", блокирование импорта с Востока. Эта резолюция находится в "морозильной камере" парламента", — сказал Качиньский.

Он добавил, что в повестку дня будет включена резолюция об эмбарго на украинское зерно даже в том случает если до этого дня будет отменена европейская стратегия "Зеленый курс", которая предусматривает достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

Протесты в Польше

Напомним 9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Протестующие требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой агропродукции с Украины и поддержать национальных сельхозпроизводителей.

Несмотря на усилия польского правительства урегулировать ситуацию глава Ассоциации независимых сельхозпроизводителей Польши "Солидарность" Томаш Обшаньский заявил, что диалог аграриев с премьер-министром страны Дональдом Туском ничем не закончился. По его словам, глава правительства заявил, что у него "связаны руки и он ничего не может сделать".

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Как результат неудачного диалога — польские аграрии пообещали провести очередную акцию протеста на всей территории страны 20 марта. При этом Обшаньский добавил, что протесты будут продолжаться, причем не только в Польше, но и в других европейских странах, поскольку европейские фермеры проявляют солидарность.