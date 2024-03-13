30 тысяч гривен на одно домохозяйство: как украинцам получить новую финпомощь

Финансовая поддержка рассчитана на громады в Николаевской, Харьковской и Запорожской областях.

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Эстонский совет по делам беженцев будет предоставлять украинцам новую финансовую помощь в 2024 году. Как сообщили на странице организации в социальной сети Facebook, максимальная сумма выплат составит 30 тысяч гривен.

Деньги получат сельские домохозяйства в Николаевской, Харьковской и Запорожской областях.

Выплаты от Эстонского совета по делам беженцев: что известно Кто получит выплату

Отмечается, что денежную помощь окажут домохозяйствам из следующих общин:

Запорожская область: Широковская и Новониколаевская громады,

Широковская и Новониколаевская громады, Николаевская область: Березнеговатская и Казанковская громады,

Березнеговатская и Казанковская громады, Харьковская область: Шевченковская и Слобожанская громады.

Как получить выплаты от Эстонского совета по делам беженцев

Заявка подается на онлайн-платформе Эстонского совета по делам беженцев. Претенденту необходимо указать:

номер телефона;

фамилия, имя и отчество;

свое нынешнее местонахождение.

Организация также может затребовать другие документы, если возникнет такая необходимость.

"Принятие решения о предоставлении финансовой помощи происходит в течение 14 дней с момента получения заявления. В случае положительного решения подписывается письменное соглашение и финансовая помощь перечисляется на банковский счет заявителя", — говорится в сообщении.

Максимальная сумма финансовой помощи составляет 30 тысяч гривен на одно домохозяйство. Потратить деньги можно будет:

на восстановление хозяйственных помещений для содержания животных;

на приобретение кормов для животных;

на услуги ветеринара.

Надбавки от ООН украинским пенсионерам украинским пенсионерам

В 2024 году будут доплачивать пенсионерам, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, которые есть в перечне территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ. Кроме того, денежную поддержку будут начислять:

пенсионерам, которые получают пенсию в размере менее 3 250 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством);

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Сумма доплат будет разной. Например, если пенсионные выплаты гражданина — 2,4 тысячи гривен, тогда размер его доплаты составит 850 гривен. Если же пенсия на уровне трех тысяч гривен, то сумма доплаты будет в пределах 250 гривен.

Ранее мы рассказывали, что украинским детям с 1 апреля будут выплачивать новую финансовую помощь. Сумма выплат будет колебаться от 6 100 гривен до 7 800 гривен. Также Фокус объяснял, будут ли задержки в выплатах зарплат и пенсий в Украине в течение 2024 года.