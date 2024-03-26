В Киеве досрочно завершается отопительный сезон: Кличко назвал дату

Мэр столицы подчеркнул, что преждевременное завершение отопительного сезона позволит сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ, а киевлянам — сэкономить на оплате за коммунальные услуги.

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Отопительный сезон в столице планируют завершить с 28 марта, учитывая существенное потепление, которое прогнозируют синоптики. Об этом 26 марта сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Уже с этого четверга город начнет процесс отключения от отопления зданий", — отмечает мэр.

Кличко напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе.

По его словам, для ее развертывания и перехода в летний режим, необходимо несколько дней. Учитывая это, с 28 марта начнется процесс отключения.

"Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города — сэкономить на оплате за отопление", — уверяет он.

Кличко добавляет, что отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в учреждениях и учреждениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей.

"Несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, Киев прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что решение о том, когда заканчивать отопительный сезон в регионах Украины будут приниматься на местах в зависимости от температуры за окном.