Украинцам показали, как зарабатывают чиновники: кто получает более 400 тысяч гривен

По информации Министерства финансов, самые большие зарплаты получают в Национальной комиссии, которая занимается государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Related video

В Министерстве финансов Украины представили "дашборд", на котором можно проанализировать зарплаты и численность работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года. Данные будут обновляться ежемесячно, сообщили 26 марта в пресс-службе ведомства.

Самые большие выплаты в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — более 400 тысяч гривен. Также среди лидеров по уровню зарплат оказались Счетная палата (171,5 тысячи гривен) и Центральная избирательная комиссия (170 тысяч гривен).

Какие зарплаты выплачивают в государственных органах Фото: Скриншот

Наименьшую зарплату получают глава Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ — примерно 35 тысяч гривен.

Зарплаты руководителей местных госадминистраций

В лидерах — Донецкая областная госадминистрация, (ОГА) где уровень средней зарплаты составляет почти 287 тысяч гривен, тогда как средний должностной оклад — почти 28 тысяч гривен.

Какую зарплату имеют украинцы, если работают в государственных администрациях Фото: скрин

В тройке лидеров еще Киевская ОГА (средняя зарплата — 122 тысячи гривен, оклад — 35 тысяч гривен) и Луганская ОГА (113 тысяч и 34 тысячи гривен соответственно).

Как зарабатывает руководство судебных органов

В Высшем антикоррупционном суде можно заработать примерно 211 тысяч гривен, хотя средний должностной оклад равен почти 80 тысячам гривен. В Конституционном суде выплаты несколько меньше — 150 тысяч, тогда как должностной оклад составляет 77,5 тысячи гривен.

Какие зарплаты в судебных органах власти Фото: Скриншот

Между тем руководство Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в среднем зарабатывает примерно 50 тысяч гривен с окладом в 40 тысяч гривен.

"Основная задача Министерства финансов — обеспечить эффективность использования средств государственного бюджета, сделать более прозрачной и справедливой оплату труда государственных служащих, смягчить тенденцию текучести и оттока госслужащих и усилить роль государства как работодателя", — резюмировали в пресс-службе.

Важно

Зарплаты больше, безработицы меньше: как изменится рынок труда в Украине в 2024 году

Ранее Фокус писал, какую сумму средств наемный работник или лицо, работающее по гражданско-правовому договору, отдает государству со своей зарплаты. Также напомним, что правительство хочет реформировать налог на доходы физлиц, отменив единый для всех налог на доходы на уровне 18%.