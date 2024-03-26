Українцям показали, як заробляють чиновники: хто отримує понад 400 тисяч гривень

За інформацією Міністерства фінансів, найбільші зарплати отримують у Національній комісії, яка займається державним регулюванням у сферах енергетики та комунальних послуг.

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У Міністерстві фінансів України представили "дашборд", на якому можна проаналізувати зарплати та чисельність працівників державних органів, місцевих держадміністрацій та органів судової влади у січні 2024 року. Дані оновлюватимуться щомісяця, повідомили 26 березня у пресслужбі відомства.

Найбільші виплати у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — понад 400 тисяч гривень. Також серед лідерів щодо рівня зарплат опинилися Рахункова палата (171,5 тисячі гривень) та Центральна виборча комісія (170 тисяч гривень).

Які зарплати виплачують у державних органах Фото: Скріншот

Найменшу зарплату отримують очільник Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства і продовольчих програм — приблизно 35 тисяч гривень.

Зарплати керівників місцевих держадміністрацій

У лідерах — є Донецька обласна держадміністрація, (ОДА) де рівень середньої зарплати становить майже 287 тисяч гривень, тоді як середній посадовий оклад — майже 28 тисяч гривень.

Яку зарплату мають українці, якщо працююь у державних адміністраціях Фото: скрін

У трійці лідерів ще Київська ОДА (середня зарплата — 122 тисячі гривень, оклад — 35 тисяч гривень) і Луганська ОДА (113 тисяч і 34 тисячі гривень відповідно).

Як заробляє керівництво судових органів

У Вищому антикорупційному суді можна заробити приблизно 211 тисяч гривень, хоча середній посадовий оклад дорівнює майже 80 тисячам гривень. У Конституційному суді виплати дещо менші — 150 тисяч, тоді як посадовий оклад становить 77,5 тисячі гривень.

Які зарплати у судових органах влади Фото: Скріншот

Тим часом керівництво Вищого суду з питань інтелектуальної власності в середньому заробляє приблизно 50 тисяч гривень з окладом у 40 тисяч гривень.

"Основне завдання Міністерства фінансів — забезпечити ефективність використання коштів державного бюджету, зробити більш прозорою і справедливою оплату праці державних службовців, помʼякшити тенденцію плинності та відтоку держслужбовців і посилити роль держави як роботодавця", — резюмували у пресслужбі.

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Раніше Фокус писав, яку суму коштів найманий працівник або особа, яка працює за цивільно-правовим договором, віддає державі зі своєї зарплати. Також нагадаємо, що уряд хоче реформувати податок на доходи фізосіб, скасувавши єдиний для усіх податок на доходи на рівні 18%.