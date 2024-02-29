Зарплати більше, безробіття менше: як зміниться ринок праці в Україні у 2024 році

У Національному банку України прогнозують, що реальні зарплати в Україні збільшуватимуться, оскільки серед роботодавців зростатиме конкуренція за кваліфікованих працівників.

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Економічна активність в Україні продовжує збільшуватися навіть на тлі війни, а бізнес дедалі частіше підшукує нових працівників. На ринку праці з'являється дедалі більше вакансій, ба більше — деякі компанії планують розширити кадровий штат у найближчому майбутньому. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Ситуація на ринку праці: роботодавцям складно знайти кваліфіковані кадри

Така ситуація виникала і до повномасштабної війни з Росією, але зараз проблеми посилилися на тлі мобілізації та відтоку громадян за кордон через бойові дії. Тому роботодавці часто погоджуються найняти на роботу співробітника без певних навичок і навчити його з нуля. Як підсумок — безробіття скорочується, але дуже повільно.

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Конкуренція та підвищення зарплат

Зростання конкуренції за кваліфікованих працівників підштовхує роботодавців підвищувати зарплати. На багатьох підприємствах, як зазначають у Нацбанку, відбувається не тільки номінальне підвищення оплати праці, а й реальне — тобто вище рівня інфляції.

У НБУ кажуть, що 2023 року реальні зарплати в Україні, в середньому, зросли на 3,5%. При цьому тенденція до скорочення безробіття та збільшення зарплат збережеться й надалі. Попит на кваліфікованих працівників буде тільки збільшуватися, особливо якщо покращиться ситуація з безпекою.

"Відновлення країни потребуватиме нових робочих рук, тому компанії активно конкуруватимуть за робітників, зокрема як за захисників, що повернуться з фронту, так і за мігрантів. Ця конкуренція, зі свого боку, і надалі стимулюватиме зростання реальних зарплат", — додали в Нацбанку.

У яких містах українцям платять найвищі зарплати

Фокус уже писав, що з початком 2024 року в багатьох великих українських містах роботодавці почали платити більше своїм співробітникам. Найпомітніші зміни відбулися в Херсоні, де виплати збільшилися на 1,5 тисячі гривень, порівняно з 2023 роком. На початку 2024 року середні зарплати в місті становлять 22,5 тисячі гривень.

Збільшувалися зарплати також і в інших українських містах. Наприклад:

у Рівному, де запропонована зарплата зросла до 17,3 тисячі гривень;

у Вінниці — 17 тисяч гривень;

у Луцьку — 16,5 тисячі гривень.

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Нагадаємо, нещодавно в Кабміні України пояснили, які професії будуть актуальними через п'ять років. Зазначимо також, що економіст Михайло Кухар вважає, що вже в другому кварталі 2024 року зарплати сягнуть довоєнного середнього рівня в 600 доларів.