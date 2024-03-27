РФ испытывает трудности с получением денег за нефть от союзников, — Reuters

По данным журналистов, несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции за последние недели ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказам в денежных переводах в Москву.

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Нефтяные компании России сталкиваются с продолжительными задержками в получении оплаты за свою продукцию, включая нефть и топливо, из-за боязни банковских учреждений в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) попасть под санкции со стороны США. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на восемь источников.

Отмечается, что задержки в выплатах сокращают поступления средств в Кремль и подвергают их нестабильности. Таким образом, это позволяет США достигать двух целей санкций одновременно: ограничить финансовые поступления в Кремль в связи с военными действиями против Украины, не затрагивая при этом мировые потоки энергоресурсов.

Источники агентства Reuters сообщили, что несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции в последние недели ужесточили свои требования в отношении соблюдения санкций, что привело к задержкам или даже отказам в осуществлении денежных переводов в Москву.

Согласно данным издания, банки, опасаясь возможных вторичных санкций со стороны США, начали требовать от своих клиентов письменные гарантии о том, что никакое физическое или юридическое лицо из списка SDN (Special Designated Nationals) не принимает участие в сделке или не является бенефициаром платежа.

Из четырех источников сообщается, что некоторые турецкие и китайские банки все еще проводят обработку платежей, однако этот процесс занимает недели и даже месяцы.

Согласно информации, предоставленной одним из источников издания, несмотря на то, что изначально страна-агрессор успешно обходила ограничения, проблемы возобновились с декабря 2023 года. Это произошло после осознания банками и компаниями того, что угроза вторичных санкций со стороны США является реальной.

Источник ссылается на приказ Министерства финансов США, опубликованный 22 декабря 2023 года. В этом приказе иностранные банки были предупреждены о возможных санкциях за уклонение от соблюдения ценового лимита, а также призваны ужесточить контроль за соблюдением требований.

Сообщается, что в результате соответствующего указания банков Китая, ОАЭ и Турции, сотрудничающих с Россией, была усилина проверка операций, активирован запрос на предоставление дополнительных документов, а также увеличено количество обученного персонала с целью обеспечить соблюдение установленных ценовых лимитов при проведении сделок.

Ранее СМИ сообщали, что терминал в Турции отказался принимать нефть из РФ. По данным журналистов, угрозы от США наложить санкции на финансовые компании, ведущие бизнес с РФ, привели к охлаждению турецко-российской торговли.

Также 13 февраля стало известно, что РФ заблокировали часть флота для перевозки нефти. Беспомощность Кремля разрешить ситуацию спровоцировала резкий рост стоимости фрахта, в то время как российская нефть начала дешеветь.