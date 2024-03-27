РФ відчуває труднощі з отриманням грошей за нафту від союзників, — Reuters

За даними журналістів, кілька банків у Китаї, ОАЕ і Туреччині протягом останніх тижнів посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмов у грошових переказах до Москви.

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Нафтові компанії Росії стикаються з тривалими затримками в отриманні оплати за свою продукцію, включно з нафтою і паливом, через острах банківських установ у Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) потрапити під санкції з боку США. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на вісім джерел.

Зазначається, що затримки у виплатах скорочують надходження коштів у Кремль і піддають їх нестабільності. Таким чином, це дає змогу США досягати двох цілей санкцій одночасно: обмежити фінансові надходження в Кремль у зв'язку з воєнними діями проти України, не зачіпаючи водночас світових потоків енергоресурсів.

Джерела агентства Reuters повідомили, що кілька банків у Китаї, ОАЕ і Туреччині останніми тижнями посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмов у здійсненні грошових переказів до Москви.

Згідно з даними видання, банки, побоюючись можливих вторинних санкцій з боку США, почали вимагати від своїх клієнтів письмових гарантій про те, що жодна фізична або юридична особа зі списку SDN (Special Designated Nationals) не бере участі в угоді або не є бенефіціаром платежу.

З чотирьох джерел повідомляється, що деякі турецькі та китайські банки все ще проводять обробку платежів, однак цей процес займає тижні і навіть місяці.

Згідно з інформацією, наданою одним із джерел видання, незважаючи на те, що спочатку країна-агресор успішно обходила обмеження, проблеми відновилися з грудня 2023 року. Це сталося після усвідомлення банками і компаніями того, що загроза вторинних санкцій з боку США є реальною.

Джерело посилається на наказ Міністерства фінансів США, опублікований 22 грудня 2023 року. У цьому наказі іноземні банки були попереджені про можливі санкції за ухилення від дотримання цінового ліміту, а також покликані посилити контроль за дотриманням вимог.

Повідомляється, що в результаті відповідної вказівки банків Китаю, ОАЕ і Туреччини, які співпрацюють з Росією, було посилено перевірку операцій, активовано запит на надання додаткових документів, а також збільшено кількість навченого персоналу з метою забезпечити дотримання встановлених цінових лімітів під час проведення угод.

Раніше ЗМІ повідомляли, що термінал у Туреччині відмовився приймати нафту з РФ. За даними журналістів, погрози від США накласти санкції на фінансові компанії, що ведуть бізнес із РФ, призвели до охолодження турецько-російської торгівлі.

Також 13 лютого стало відомо, що РФ заблокували частину флоту для перевезення нафти. Безпорадність Кремля вирішити ситуацію спровокувала різке зростання вартості фрахту, в той час як російська нафта почала дешевшати.