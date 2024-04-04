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Экономика

Комитет Рады одобрил законопроект о "клубе белого бизнеса": что он предусматривает

изменения в Налоговый кодекс, Перечень налогоплательщиков, клуб белого бизнеса, добровольная и прозрачная уплата налогов
Фото: Анна Кудрик (коллаж) | Одобренный законопроект поможет созданию "клуба белого бизнеса"

По словам одного из соавторов законопроекта, нардепа Ярослава Железняка, в документе масштабировано содержание понятия "налоговый риск" и введен термин "комплаенс — управление налоговыми рисками".

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В четверг, 4 апреля, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил положения законопроекта №11084, в котором предлагается внести изменения в Налоговый кодекс. С текстом законопроекта можно ознакомиться на официальном веб-портале парламента, а сообщил эту новость в своем телеграм-канале первый заместитель председателя комитета, народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп, который является соавтором этого документа, подтвердил, что законопроект касается налоговых проверок, точнее — установления новых критериев уровня уплаты налогов. То есть если деятельность бизнеса согласуется с уровнем уплаты и налогов, и зарплаты выше среднего уровня по отрасли, то налоговый контроль за ним в виде периодических проверок отменяется.

Это и называется "клубом белого бизнеса", подчеркивает Железняк, и добавляет, что в законопроекте масштабировано содержание понятия налогового риска и введен термин "комплаенс (управление налоговыми рисками)". Кроме того, в законопроекте предлагается сформировать Перечень налогоплательщиков, которые сознательно и добровольно уплачивают все виды налогов в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем в пояснительной записке к законопроекту указаны аргументы в пользу актуальности принятия этого законопроекта именно сейчас, в условиях военного положения, когда экономика Украины, в частности ее налоговая система, функционируют в условиях непредсказуемых и беспрецедентных вызовов:

  • разрушение объектов гражданской и критической инфраструктуры, производственных мощностей, для восстановления которых необходимы очень большие инвестиции и много времени;
  • остановка или приостановка работы предприятий – налогоплательщиков из-за угрозы военных действий, оккупации или из-за невозможности доступа к рынкам сбыта или сырья;
  • уничтожение налаженных логистических связей;
  • внешняя и внутренняя миграция населения страны, которое является реальными либо потенциальными налогоплательщиками;
  • неравномерность адаптации налогоплательщиков к новым условиям работы при военном положении.

Какие преимущества у членов "клуба белого бизнеса"

Согласно законопроекту бизнес, включенный в упомянутый Перечень, о чем он будет информироваться через электронный кабинет Государственной налоговой службы, будет иметь право на:

  • мораторий на документальные проверки и сокращение сроков других проверок — до 5 календарных дней;
  • индивидуальные налоговые консультации — в течение 5 календарных дней;
  • комплаенс-менеджера, с которым налогоплательщик сможет сотрудничать и консультироваться, в том числе онлайн;
  • получение по запросу бизнеса сведений о налоговой информации, которая есть у проверяющих органов и которая может содержать налоговые риски, а также индивидуальные консультации по устранению обнаруженных рисков — в течение 5 дней.

По информации нардепа Железняка, за основу законопроекта проголосовали 21 из 32 членов комитета.

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