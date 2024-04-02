"Серьезно рассматривается": Минфин ищет деньги на увеличение боевых выплат до 200 000 (видео)

Член оборонного комитета Рады Александр Федиенко объяснил, что речь идет об оплате дней службы "на нуле". Кроме повышения зарплат защитникам есть инициативы, касающиеся льгот на обучение и коммунальные услуги.

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Президент Владимир Зеленский выступил за повышение зарплат военным до 200 тысяч гривен. Об этом подробнее в эфире Ранок.LIVE 1 апреля рассказал нардеп и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Президент сказал о 200 тысячах. И это, насколько я знаю, сейчас достаточно серьезно рассматривается. Есть инициативы в отношении детей, родственников, тех, кто проходит непосредственно военную службу на передовой — дать льготы по обучению и все, что касается обучения. Ходили мнения и слухи о других льготах, связанных с оплатой коммунальных вещей. Но я только слышал, что это были слухи и не более. Не могу их подтвердить или опровергнуть", — сказал депутат, комментируя инициативы по мотивации военных.

Федиенко отметил, что нардепам следует чаще общаться с защитниками, чтобы понимать их потребности. Он подчеркнул, что для этого "не обязательно залезать в окоп", а можно общаться с воинами после их вывода из зоны активных боев на отдых.

Член оборонного комитета ВР сообщил, что сейчас Министерство финансов Украины ищет деньги на повышение боевых выплат. Он уточнил, что речь идет об увеличении платы за дни службы именно на линии боевого соприкосновения.

То есть боец может из месяца находиться непосредственно на передовой как пять дней, так и 10. От этого соответственно зависит сумма выплат в месяц. Всем военным в случае принятия изменения 200 тысяч гривен ежемесячно не выплачивали бы.

"Сейчас конкретная сумма непонятна, пока мы не будем видеть расчеты Минфина", — добавил Федиенко.

Комментарий Александра Федиенко о 200 тысячах — с 2:23:35

Напомним, нардеп Руслан Горбенко рассказал, что удвоение боевых выплат украинским военным предложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также Сырский прокомментировал количество личного состава, в котором нуждается армия. Он отметил, что речь идет не только о мобилизованных.