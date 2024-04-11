Рост минимальной зарплаты: нардеп объяснил, как это повлияет на экономику Украины

По словам руководителя финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, показатель минимальной зарплаты производен от социальной политики государства и уровня развития экономики.

Related video

Повышение минимальной заработной платы охватывает не только доход украинцев, но и множество других выплат, включая пособия по безработице и компенсации для работодателей. Это означает, что повышение минимальной заработной платы в общем содействует частному потреблению, способствуя восстановлению экономики. Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию "Главком".

По его словам, за 2024 год минимальная зарплата вырастет на 19,4%. Гетманцев добавил, что, учитывая низкую инфляцию, это в определенной степени компенсирует потери в реальной минимальной заработной плате за 2022-2023 годы.

Он также подчеркнул, что в условиях военных действий правительство вынуждено осуществлять осторожную стратегию увеличения минимальной заработной платы. Это важно, чтобы избежать значительных негативных последствий для бюджета и бизнеса, которые могли бы возникнуть, если бы минимальную заработную плату увеличили вдруг на полтора или два раза.

При этом, Гетманцев отмечает, что несмотря на военные действия, Украина не должна утрачивать перспективы. Показатель минимальной заработной платы является результатом социальной политики и уровня экономического развития.

Председатель комитета объясняет, что государство должно стремиться установить уровень минимальной заработной платы, который обеспечивает человека от трудовой бедности. В контексте Украины это означает, что работающий человек, получающий "белую" минимальную заработную плату, не должен оказаться ниже этого порога.

Гетманцев также подчеркивает важность того, чтобы минимальная заработная плата была конкурентоспособной среди других стран региона. В противном случае, государство будет продолжать выступать в качестве постоянного источника трудовых ресурсов для соседних стран.

"Здесь не должно быть лишних иллюзий. Диспаритет в показателях минимальной зарплаты в Украине (190 евро), Румынии (660 евро) и Польше (990 евро) соответствует разрыву в уровне подушного ВВП между нашими странами, по крайней мере, до войны", — отмечает депутат.

С 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

К тому же, по словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, с 1 числа стартовал перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров.