Зростання мінімальної зарплати: нардеп пояснив, як це вплине на економіку України

За словами керівника фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, показник мінімальної зарплати похідний від соціальної політики держави та рівня розвитку економіки.

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Підвищення мінімальної заробітної плати охоплює не тільки дохід українців, а й безліч інших виплат, включно з виплатами з безробіття та компенсаціями для роботодавців. Це означає, що підвищення мінімальної заробітної плати загалом сприяє приватному споживанню, сприяючи відновленню економіки. Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню "Главком".

За його словами, за 2024 рік мінімальна зарплата зросте на 19,4%. Гетманцев додав, що, враховуючи низьку інфляцію, це певною мірою компенсує втрати в реальній мінімальній заробітній платі за 2022-2023 роки.

Він також підкреслив, що в умовах воєнних дій уряд змушений здійснювати обережну стратегію збільшення мінімальної заробітної плати. Це важливо, щоб уникнути значних негативних наслідків для бюджету та бізнесу, які могли б виникнути, якби мінімальну заробітну плату збільшили раптом у півтора чи два рази.

При цьому, Гетманцев зазначає, що попри воєнні дії, Україна не повинна втрачати перспективи. Показник мінімальної заробітної плати є результатом соціальної політики та рівня економічного розвитку.

Голова комітету пояснює, що держава повинна прагнути встановити рівень мінімальної заробітної плати, який забезпечує людину від трудової бідності. У контексті України це означає, що працююча людина, яка отримує "білу" мінімальну заробітну плату, не повинна опинитися нижче цього порога.

Гетманцев також наголошує на важливості того, щоб мінімальна заробітна плата була конкурентоспроможною серед інших країн регіону. В іншому випадку, держава продовжуватиме виступати постійним джерелом трудових ресурсів для сусідніх країн.

"Тут не повинно бути зайвих ілюзій. Диспаритет у показниках мінімальної зарплати в Україні (190 євро), Румунії (660 євро) та Польщі (990 євро) відповідає розриву в рівні подушного ВВП між нашими країнами, принаймні, до війни", — зазначає депутат.

З 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

До того ж, за словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, з 1 числа стартував перерахунок пенсійних виплат для працюючих пенсіонерів.