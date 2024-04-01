З 1 квітня мінімальна зарплата в Україні виросла до 8 тисяч гривень, — Гетманцев

Зайняті на суспільно-корисних роботах можуть розраховувати на виплату до 12 тис. грн. Крім того, у квітні розпочнеться перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

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Починаючи з 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 тисяч гривень, а також збільшиться розмір компенсаційних виплат роботодавцям за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій, молоді, внутрішньопереміщених осіб та низки інших категорій громадян України. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Відтепер МЗП (мінімальна заробітна плата, — ред.) становитиме 8 тисяч гривень – це другий етап підвищення, передбачений законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік", — написав Гетманцев.

Він уточнив, що від 1 квітня також розпочався перерахунок пенсійних виплат для пенсіонерів, які працюють.

"Зайняті на суспільно-корисних роботах (у багатьох постраждалих від війни регіонах це серйозна альтернатива для тих, хто втратив роботу, порівняно з допомогою по безробіттю) з 1 квітня за умови відпрацювання повного місяця зможуть розраховувати на виплату до 12 тис. грн", — зазначив Гетманцев.

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Він уточнив, що сам перерахунок буде проведений після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійде інформація про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал 2024 року.

"Працюючі пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, орієнтовно у червні отримають вже збільшену пенсію та доплату різниці за квітень-травень", — наголосив Гетманцев.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики також повідомив, що з 1 квітня збільшиться розмір компенсаційних виплат роботодавцям за працевлаштування окремих категорій громадян:

людей з інвалідністю, учасників бойових дій, тих кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років та громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць – до 8 тис. грн;

молоді з-поміж зареєстрованих безробітних (віком до 25 років — в яких страховий стаж менше ніж 12 місяців; віком до 35 років – на перше робоче місце; звільнених зі строкової військової / альтернативної служби – на перше робоче місце) – до 4 тис. грн;

громадян, які мають статус безробітного більш ніж 1 місяць і мають додаткові гарантії працевлаштування, або тих, хто має статус безробітного понад 6 місяців – до 3520 грн;

внутрішньопереміщених осіб (ВПО) під час дії воєнного стану — до 8 тис. грн.

За словами Гетманцева, компенсація витрат роботодавцям на оплату праці ВПО, працевлаштованих за направленням центрів зайнятості, збільшиться до 16 тис. грн.

"Тривала війна, яка призвела до масових руйнувань виробництв, закриття підприємств та скорочення працівників, велика кількість людей, які зі зброєю в руках стали на захист України, від’їзд за межі держави мільйонів українців – створили дуже напружену ситуацію на ринку праці. Підтримка створення нових робочих місць, стимулювання зайнятості, залучення тимчасово безробітних до виконання вкрай важливих суспільно-корисних робіт є нині надзвичайно важливим завданням для держави", — додав Гетманцев.

Нагадаємо, 31 березня Данило Гетманцев повідомив про те, що блокування польсько-українського кордону у березні призвело до того, що український бюджет недоотримав 6,3 млрд грн. Проте навіть це не завадило митниці виконати план із надходжень до держбюджету минулого місяця.

28 березня пресслужба Державної прикордонної служби України заявила, що польські прикордонники повідомили українську сторону про те, що КПП "Угринів-Долгобичув" здійснює пропуск вантажівок у звичайному режимі. Тобто польські фермери тимчасово завершили блокування руху вантажівок в обох напрямках — так триватиме до 2 квітня.