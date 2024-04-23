Налоговая может списывать деньги со счетов: о чем предупредили украинцев

По данным ГНС, без вмешательства суда возможно списание денежных средств, если гражданин в течение 90 дней не выполняет свои налоговые обязательства.

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Средства с банковских счетов граждан Украины могут быть удержаны в случае наличия задолженностей перед налоговой службой. Это может произойти по решению суда или даже без его участия, если налоги не были уплачены в течение 90 дней. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины (ГНС).

Так, представителям налоговой задали вопрос, могут ли банки списать средства со счетов налогоплательщиков, если у них есть налоговый долг, на основании платежной инструкции на принудительное списание средств.

В соответствии с объяснением, списание средств в первую очередь возможно только при наличии судебного решения. Этот процесс включает не только банковские счета, но также электронные кошельки и учетные записи в системе электронного администрирования НДС. После вынесения судебного решения дело передается государственной исполнительной службе для проведения исполнительных мероприятий.

При этом в источнике отметили, что есть исключения. Если гражданин не исполняет свои налоговые обязательства в течение 90 дней, то без вмешательства суда может быть произведено списание денежных средств. В таком случае налоговая служба имеет право начать соответствующую процедуру. Тем не менее, бывают ситуации, когда эти меры неприменимы, например, когда задолженность перед государством не превышает сумму налогового долга.

Налоговая служба подчеркивает, что процесс списания средств не является простым уведомлением, а представляет собой конкретное требование к немедленному разрешению ситуации. Поэтому при принятии решения о взыскании необходимо действовать оперативно и без задержек. Чтобы избежать подобных проблем, в ГНС советуют регулярно проверять свои налоговые обязательства и соблюдать установленные сроки их исполнения.

Налоговая может списывать деньги со счетов

Напомним, МВФ ожидает, что Нацбанк разработает стратегию валютной либерализации и курсовой гибкости и согласует ее с фондом, и такая стратегия Нацбанком уже разработана.

Ранее сообщалось, что банки активно реагировали на снижение учетной ставки. а средняя ставка для 12-месячных гривневых депозитов снизилась до 14,2% годовых.