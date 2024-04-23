Податкова може списувати гроші з рахунків: про що попередили українців

За даними ДПС, без втручання суду можливе списання грошових коштів, якщо громадянин протягом 90 днів не виконує свої податкові зобов'язання.

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Кошти з банківських рахунків громадян України можуть бути утримані в разі наявності заборгованостей перед податковою службою. Це може статися за рішенням суду або навіть без його участі, якщо податки не були сплачені протягом 90 днів. Про це повідомили в Державній податковій службі України (ДПС).

Так, представникам податкової поставили запитання, чи можуть банки списати кошти з рахунків платників податків, якщо у них є податковий борг, на підставі платіжної інструкції на примусове списання коштів.

Відповідно до пояснення, списання коштів насамперед можливе тільки за наявності судового рішення. Цей процес охоплює не тільки банківські рахунки, а й електронні гаманці та облікові записи в системі електронного адміністрування ПДВ. Після винесення судового рішення справа передається державній виконавчій службі для проведення виконавчих заходів.

Водночас в джерелі зазначили, що є винятки. Якщо громадянин не виконує свої податкові зобов'язання протягом 90 днів, то без втручання суду може бути здійснено списання грошових коштів. У такому разі податкова служба має право розпочати відповідну процедуру. Проте бувають ситуації, коли ці заходи незастосовні, наприклад, коли заборгованість перед державою не перевищує суму податкового боргу.

Податкова служба наголошує, що процес списання коштів не є простим повідомленням, а являє собою конкретну вимогу до негайного вирішення ситуації. Тому в разі ухвалення рішення про стягнення необхідно діяти оперативно і без затримок. Щоб уникнути подібних проблем, у ДПС радять регулярно перевіряти свої податкові зобов'язання та дотримуватися встановлених строків їх виконання.

Податкова може списувати гроші з рахунків

Нагадаємо, МВФ очікує, що Нацбанк розробить стратегію валютної лібералізації та курсової гнучкості та узгодить її з фондом, і така стратегія Нацбанком уже розроблена.

Раніше повідомлялося, що банки активно реагували на зниження облікової ставки. а середня ставка для 12-місячних гривневих депозитів знизилася до 14,2% річних.