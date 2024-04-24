Некоторые регионы Украины остались без света: кое-где действуют круглосуточные ограничения (фото)

В течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 207 тысяч бытовых потребителей. Также есть ограничения на Криворожье.

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Несмотря на призывы к экономии в Украине утром 24 апреля на 10% выросло потребление электроэнергии и до сих пор сохраняется ее дефицит. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Сегодня в 09:30 потребление на 10% превышает вчерашний уровень в это же время. В то же время в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей", — говорится в сообщении.

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В компании заявили, 23 апреля вечером потребление было на 3,5% ниже, чем 22 апреля. Причина — применение графиков ограничения мощности для бизнеса и промышленности с 18:00 до 22:00 из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме.

"В течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 207 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден третий день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одесской области в результате утренней атаки повреждена часть оборудования местного облэнерго. Без света оказался один из районов Одессы. Продолжаются ремонтные работы. Свет обещают восстановить до конца дня.

Из-за непогоды обесточены на утро 23 населенных пункта в Хмельницкой области.

Также в ДТЭК 24 апреля сообщили, что часть Киева осталась без света — обесточена часть домов в Святошинском районе столицы. Энергетики уже ликвидируют последствия аварии.

"В эти минуты переключаем дома по резервным источникам питания. Также без электричества осталась часть Бучанского района Киевской области", — резюмировали в компании.

Напомним, что 24 апреля утром Одесса подверглась российскому удару, в результате которого были повреждены воздушные линии. Временно осталась без света часть домов на территории Хаджибейского района.

Первый взрыв в Одессе прогремел в 6:59, второй — в 7:05. При этом из-за взрывов в части города исчезло электроснабжение.