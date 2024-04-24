Деякі регіони України залишилися без світла: подекуди діють цілодобові обмеження (фото)

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 207 тисяч побутових споживачів. Також є обмеження на Криворіжжі.

Related video

Попри заклики до економії в Україні вранці 24 квітня на 10% зросло споживання електроенергії і досі зберігається її дефіцит. Про це повідомили в "Укренерго".

"Сьогодні о 09:30 споживання на 10% перевищує вчорашній рівень в цей же час. Водночас протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів", — йдеться в повідомленні.

Важливо

В Україні можуть запровадити графіки вимкнення світла: голова "Укренерго" назвав умову (відео)

В компанії заявили, 23 квітня ввечері споживання було на 3,5% нижчим, ніж 22 квітня. Причина — застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості з 18:00 до 22:00 через дефіцит електроенергії в енергосистемі.

"Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 207 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі. Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений третій день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Одещині внаслідок ранкової атаки пошкоджено частину обладнання місцевого обленерго. Без світла опинився один із районів Одеси. Тривають ремонтні роботи. Світло обіцяють відновити до кінця дня.

Через негоду знеструмлено на ранок 23 населені пункти в Хмельницькій області.

Також в ДТЕК 24 квітня повідомили, що частина Києва залишилася без світла — знеструмлено частину домівок в Святошинському районі столиці. Енергетики вже ліквідовують наслідки аварії.

"В ці хвилини переключаємо домівки за резервними джерелами живлення. Також без електрики залишилась частина Бучанського району Київщини", — резюмували в компанії.

Нагадаємо, що 24 квітня вранці Одеса зазнала російського удару, внаслідок якого було пошкоджено повітряні лінії. Тимчасово залишилась без світла частина осель на території Хаджибейського району.

Перший вибух в Одесі пролунав о 6:59, другий — о 7:05. При цьому через вибухи у частині міста зникло електропостачання.