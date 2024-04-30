В Пенсионном фонде объяснили, кто может выйти на пенсию в Украине досрочно в 2024 году

Женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до возраста 8 лет, матери детей с инвалидностью, а также военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения имеют определенные преференции.

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В Украине определенные категории граждан в 2024 году могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", подробности сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Такие нормы касаются лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, военных, достигших определенного возраста — мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет. Должен быть в наличии страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

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В общем также досрочно на пенсию могут выйти в 2024 году:

женщины, которые родили пятерых или более детей, воспитывали их до возраста восьми лет, а также матери детей с инвалидностью;

лица предпенсионного возраста, с которыми расторгли трудовой договор в связи с их состоянием здоровья;

лица с инвалидностью по зрению I группы — слепые и лица с инвалидностью с детства I группы — по достижении мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет, у которых есть в наличии страховой стаж не менее 15 лет — у мужчин и не менее 10 лет — у женщин;

люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других. По достижении мужчинами возраста в 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

Напомним, 30 апреля стало известно, что части украинцев по-новому назначат пенсию. В Украине решили упростить процедуру механизма восстановления выплат для крымчан. После начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины дипломатические отношения с Россией государство разорвало, поэтому контакты и документооборот прекратились, а обмен документацией, которые удостоверяли бы трудовой стаж и сумму заработка, невозможен.