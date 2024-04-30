У Пенсійному фонді пояснили, хто може вийти на пенсію в Україні достроково у 2024 році

Жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку 8 років, матері дітей з інвалідністю, а також військовослужбовці, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність внаслідок поранення мають певні преференції.

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В Україні певні категорії громадян у 2024 році можуть вийти на пенсію достроково. Це передбачено статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", подробиці повідомили у Пенсійному фонді України.

Такі норми стосуються осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, військових, котрі досягли певного віку – чоловіки – 55 років, жінки — 50 років. Повинен бути у наявності страховий стаж не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.

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Загалом також достроково на пенсію можуть вийти у 2024 році:

жінки, які народили п’ятьох або більше дітей, виховували їх до віку восьми років, а також матері дітей з інвалідністю;

особи передпенсійного віку, із якими розірвали трудовий договір у зв’язку з їхнім станом здоров’я;

особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років, у яких є у наявності страховий стаж не менше 15 років – у чоловіків і не менше 10 років – у жінок;

люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших. Після досягнення чоловіками віку у 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що частині українців по-новому призначать пенсію. В Україні вирішили спростити процедуру механізму відновлення виплат для кримчан. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України дипломатичні відносини з Росією держава розірвала, тому контакти й документообіг припинилися, а обмін документацією, які засвідчували б трудовий стаж та суму заробітку, неможливий.