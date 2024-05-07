Швеция анонсировала изменения для беженцев: что нужно знать украинцам

Вместе с тем украинцы, которые на момент введения новых правил не проживут в Швеции год и более, будут продолжать получать пособие в размере 71 шведской кроны в день, пока не смогут зарегистрироваться в национальном реестре.

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Правительство Швеции планируют ускорить регистрацию украинцев, находящихся в стране на правах беженцев. Для этого предполагается с 1 ноября ввести в действие новые правила. Об этом пишет шведское Sveriges radio.

По нынешним правилам иностранцы, имеющие в Швеции статус беженцев, должны прожить в стране три года, прежде чем их занесут в национальный реестр и выдадут номер социального страхования. Шведское правительство предполагает для украинцев сократить этот срок до одного года с введением таких изменений с 1 ноября 2024 года.

Какие преимущества дает номер соцстраха

Прежде всего украинцы, имеющие такой социальный номер, получат полный доступ до медицинской помощи, в том числе стоматологической. Кроме того, они будут иметь право ухаживать за детьми и находиться в отпуске по уходу за ребенком.

Также наличие номера соцстраха дает возможность получить в шведском банке идентификационный номер, который может облегчить коммуникации украинцев с органами власти на местах, в частности с детскими учебными заведениями.

Украинцы, зарегистрированные в национальном реестре, смогут участвовать в программе агентства по трудоустройству. В рамках этой программы власти не только помогают найти работу, но прежде всего помогут выучить шведский язык.

Также участие в программе позволяет получить от Миграционного агентства Швеции больше ежедневной денежной помощи: без регистрации такая помощь составляет 71 шведскую крону (7 евро) в день; с участием в программе — 308 шведских крон (30 евро).

Украинцы в Швеции — последние данные

По данным правительства Швеции, на 1 ноября 2024 года около 33 тысяч украинцев будут зарегистрированы и получат право на более обширную помощь на рынке труда путем участия в программе агентства занятости. Однако пособие на детей и жилье в таком случае будут отменены.

Вместе с тем, те украинцы, которые на момент введения правил не будут проживать в Швеции год и более, будут продолжать получать пособие в размере 71 шведской кроны в день, пока не смогут зарегистрироваться.

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Украинцам в Швейцарии теперь будет сложнее получить защиту: с чем столкнулись беженцы

Напомним, Фокус 12 апреля писал, что в ряде стран Европы меняют правила приема беженцев. Речь идет о Германии, Швеции, Латвии, Румынии, Молдове, Франции, Чехии, Швейцарии, Польше.

Вместе с тем, 6 мая Фокус сообщал, что Центр для украинских беженцев Jaarbeurs в нидерландском Утрехте уже несколько месяцев отказывает в приеме практически всем украинским мужчинам.