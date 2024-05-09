Пенсионеры в Украине могут остаться без половины выплат: кого это коснется

По данным Министерства юстиции Украины, если у пенсионера есть задолженность, то суд принимает решение о возмещении долгов путем сокращения выплат.

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Пенсионеры могут лишиться части своих выплат – 20% или 50% – если у них есть непогашенные задолженности, которые невозможно погасить иными способами. Чтобы избежать потери части выплат, пенсионерам следует в первую очередь избавиться от всех долгов, чтобы избежать возможности судебного взыскания. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Суд принимает решение о возмещении долгов таким образом, если на банковских счетах должника недостаточно средств, а его имущество не имеет достаточной стоимости для покрытия задолженностей.

Так, у пенсионера могут забрать 20 или 50% по следующим причинам:

в случае взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального вреда, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, – 50%;

по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом, – 20%.

Для обеспечения базовых нужд пенсионера суд может назначить возмещение в размере не более 50% от пенсионного начисления на:

содержание членов семьи (алименты);

возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций;

возмещение ущерба, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего;

возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

В то же время 20% от пенсионного начисления может быть подвергнуто взысканию по другим видам обязательств или долгов.

Напомним, выплата пенсий пенсионерам ВПЛ, которые не прошли идентификацию, возобновляется после ее прохождения.

Также Фокус сообщал, как пенсионерам получить дополнительные выплаты во время войны.