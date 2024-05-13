Подход будет изменен: Ирландия рассмотрит сокращение государственной поддержки беженцев

По данным правительства, в стране необходимо пересмотреть всю систему социального обеспечения.

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На этой неделе в Ирландии будет обсуждаться вопрос о сокращении государственной помощи для лиц, запрашивающих убежище и беженцев, включая тех, кто прибыл из Украины. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Саймон Гаррис, передает издание Reuters.

Гаррис подчеркнул, что речь идет о приведении системы в Ирландии в соответствие с системами других европейских стран.

"Я, безусловно, рассчитываю, что мы увидим изменения в ряде сфер, которые принесут то, чего, по моему мнению, ирландцам не хватало, а именно — подход, основанный на здравом смысле", — сказал Гаррис в интервью радио Newstalk накануне заседания кабинета министров.

Глава правительства также отметил необходимость пересмотра системы социального обеспечения. Он выразил мнение, что стоит изучить вопрос о том, какой вклад должны вносить люди с статусом беженца в программы обеспечения жильем.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы каждый работающий работал легально, чтобы было больше проверок на рабочем месте", — сказал премьер.

Гаррис особо подчеркнул необходимость последовательного подхода к людям, приезжающим из Украины, и подчеркнул, что поддержка не должна зависеть от времени их прибытия.

Также сообщалось, что украинские беженцы на Западе оказались перед мучительным выбором: вернуться домой или пустить корни за рубежом.

А в начале года ирландское правительство просило беженцев не ехать в Ирландию, поскольку нет гарантии, что удастся найти жилье. По официальным данным, сейчас в уличных палатках приходится жить 350 соискателям убежища.