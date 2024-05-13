Підхід буде змінено: Ірландія розгляне скорочення державної підтримки біженців

За даними уряду, у країні необхідно переглянути всю систему соціального забезпечення.

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Цього тижня в Ірландії обговорюватимуть питання про скорочення державної допомоги для осіб, які просять притулок, і біженців, включно з тими, хто прибув з України. Про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Саймон Гарріс, передає видання Reuters.

Гарріс підкреслив, що йдеться про приведення системи в Ірландії у відповідність із системами інших європейських країн.

"Я, безумовно, розраховую, що ми побачимо зміни в низці сфер, які принесуть те, чого, на мою думку, ірландцям не вистачало, а саме — підхід, заснований на здоровому глузді", — сказав Гарріс в інтерв'ю радіо Newstalk напередодні засідання кабінету міністрів.

Глава уряду також наголосив на необхідності перегляду системи соціального забезпечення. Він висловив думку, що варто вивчити питання про те, який внесок мають робити люди зі статусом біженця в програми забезпечення житлом.

"Ми повинні подбати про те, щоб кожен працюючий працював легально, щоб було більше перевірок на робочому місці", — сказав прем'єр.

Гарріс особливо наголосив на необхідності послідовного підходу до людей, які приїжджають з України, і підкреслив, що підтримка не повинна залежати від часу їхнього прибуття.

Також повідомлялося, що українські біженці на Заході опинилися перед болісним вибором: повернутися додому чи пустити коріння за кордоном.

А на початку року ірландський уряд просив біженців не їхати до Ірландії, оскільки немає гарантії, що вдасться знайти житло. За офіційними даними, зараз у вуличних наметах доводиться жити 350 шукачам притулку.