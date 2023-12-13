"Жінки і діти опиняться на вулиці": Ірландія "цинічно" скорочує допомогу для українців, — BBC

За даними журналістів, з нового року виплати з 220 євро на тиждень зменшать до 38,80 на період проживання в державному житлі. Українців в Ірландії також підштовхуватимуть до пошуку роботи.

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Влада Ірландії вирішила знизити соціальні виплати українцям і обмежити термін проживання в державному житлі для нових біженців з України до 90 днів. Про це повідомляє BBC.

Поточну ставку у 220 євро на тиждень зменшать до 38,80 євро на період проживання в державному житлі. Тобто з 880 до 155 євро на місяць. Але якщо виїхати з державного центру проживання, ставка знову зросте до максимального рівня.

Батьки, які проживають у державному житлі, продовжать отримувати повну щомісячну виплату на дітей у розмірі 140 євро. Зміни мають набути чинності на початку наступного року. До всього іншого, українців, які проживають у країні, будуть підштовхувати до пошуку роботи.

Українських переселенців, які отримують допомогу, також опитуватимуть і знаходитимуть відповідні вакансії. Законне право українських дітей вступати до місцевих шкіл не зміниться.

Критика скорочення допомоги для українців в Ірландії

Водночас ірландська політична опозиція розкритикувала плани щодо скорочення соціальної допомоги. Представник лейбористів Гед Неш заявив, що уряд не може побудувати житло для біженців.

Керівник організації People Before Profit Річард Бойд Барретт заявив, що таке "цинічне" рішення пояснюється нездатністю вирішити житлову кризу. Джон Ланнон, керівник благодійної організації Doras, яка опікується питаннями мігрантів, сказав, що через 90-денний ліміт на проживання чисельність бездомних може зрости.

"Через це люди будуть у небезпечному становищі, найімовірніше, жінки, діти та чоловіки опиняться на вулицях", — зазначив він.

Скільки українців в Ірландії

Згідно з Директивою ЄС про тимчасовий захист, із березня до грудня 2022 року в Ірландію приїхали майже 68 000 українців. Станом на грудень 2022 року, щонайменше 87% громадян України, які скористалися правом на тимчасовий захист в Ірландії, все ще жили в країні.

Нагадаємо, що вчений-демограф розповів, яка чисельність населення України може стати критичною через 10 років.

Також повідомлялося, що українські біженці на Заході опинилися перед болісним вибором: повернутися додому чи пустити коріння за кордоном.