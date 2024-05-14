В Минэнерго предупредили украинцев о летних отключениях и сложной зиме: что известно (видео)
По словам Германа Галущенко, за последние несколько месяцев украинская энергосистема получила наибольшие разрушения с начала полномасштабной войны, поэтому ограничения могут быть даже летом.
Украинцам необходимо больше экономить электроэнергии, ведь впереди граждан может ждать очень сложная зима. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.
По его словам, за последние несколько месяцев Украина была атакована россиянами неоднократно и критическая инфраструктура получила наибольшие повреждения с момента начала полномасштабной войны.
"На сегодня мы уже потеряли около 8 ГВт мощности в системе. Если бы это произошло в любой другой стране, был бы уже тотальный блэкаут. Ситуация сложная. Но свет сегодня есть, система сбалансирована, и это — результат тяжелого труда энергетиков", — заявил Герман Галущенко.
Зимой будет крайне сложно удержать систему без каких-то ограничений, продолжает министр энергетики. Дело в том, что сейчас трудно предсказать, какими будут действия россиян в плане обстрелов. Также неизвестно, как это повлияет на системы в целом.
Трудности с электричеством могут возникнуть у украинцев даже летом, однако в это время года мощности возобновляемых источников энергии помогают держать систему в балансе.
В результате, Герман Галущенко абсолютно всем рекомендует готовиться к сложной зиме уже сейчас.
"Даже если вы не имеете ограничений сегодня, надо понимать, что идет война и где-то в это время эти ограничения есть. Поэтому очень важно экономное использование электроэнергии", — подытожил министр энергетики.
Напомним, 10 мая сообщалось, что в "Укрэнерго" назвали условия, при которых украинцы будут вынуждены вернуться к почасовым графикам отключений света. По словам Владимира Кудрицкого, такой сценарий возможен при двух условиях: увеличение дефицита в энергосистеме и если он будет непрерывным в течение суток.