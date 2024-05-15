Новая денежная помощь для украинцев: кто может получить пособие

Денежная помощь будет выплачиваться единовременно сразу за три месяца на банковский счет, предоставленный при регистрации.

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Военнослужащие и пострадавшие от боевых действий в регионах Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областей могут получить финансовую поддержку от международных организаций. Об этом сообщили на сайте Благотворительного фонда "Право на защиту".

Финансовая поддержка для внутренних переселенцев и пострадавших от военных действий граждан предусмотрена в рамках проекта Консорциума Реагирования.

Консорциум Реагирования (Ukraine Reaction Consortium) под руководством французской неправительственной организации ACTED осуществляет свою деятельность при финансовой поддержке Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).

Заявку на получение помощи могут подать лица или семьи, которые до этого не получали подобную помощь от Благотворительного фонда "Право на защиту", не получают ее в настоящее время от международных организаций и относятся к одной из следующих категорий населения:

ВПЛ (с 24.02.2022), проживающих в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях;

пострадавшие от военных действий (имеют личное жилье, поврежденное/разрушенное с 24.02.2022 в результате военных действий, или лицо, которое с 24.02.2022 получило ранения в результате обстрела/военных действий и не является участником боевых действий) в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях.

Претенденты также должны соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости, которые могут быть определены в рамках программы помощи.

домохозяйство, которое состоит исключительно из лица или лиц пожилого возраста (60+); домохозяйство с тремя и более детьми; домохозяйство с ребенком в возрасте до 2 лет; домохозяйство с беременной женщиной; домохозяйство с лицом с инвалидностью I или II группы.

Чтобы определить, подпадаете ли вы под условия программы, можно воспользоваться опросником для самопроверки.

Помощь предоставляется в размере 3600 грн на одного человека в месяц и расчитана на период в три месяца. Таким образом, общая сумма помощи на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Финансовая помощь будет выплачиваться однократно за три месяца каждому члену домохозяйства на его индивидуальный банковский счет, указанный при регистрации.

Деньги для несовершеннолетних и недееспособных лиц будут получены их официальными представителями (родителями, опекунами, попечителями и т. д.) при предоставлении необходимых документов.

Регистрация проводится в специальных пунктах. Для успешной регистрации все члены семьи должны присутствовать и иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт;

налоговый номер каждого члена домохозяйства;

свидетельство о рождении детей (для детей до 14 лет);

действительный IBAN карты украинского банка для получения выплат (копия или фото справки с реквизитами IBAN счета). Но не карточки єПідтримка и єМалятко. Это должен быть личный гривневый счет (не ФЛП), открытый в любом банке Украины. Он должен быть действительным еще минимум полгода с возможностью принимать переводы;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т. д.).

Напомним, что 13 марта стало известно, что государство будет выплачивать увеличенную социальную помощь детям погибших защитников и защитниц, которые добровольно участвовали в обороне Украины, и не находились в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ).