Нова грошова допомога для українців: хто може отримати допомогу

Грошову допомогу виплачуватимуть одноразово одразу за три місяці на банківський рахунок, наданий під час реєстрації.

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Військовослужбовці та постраждалі від бойових дій у регіонах Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Харківської областей можуть отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій. Про це повідомили на сайті Благодійного фонду "Право на захист".

Фінансова підтримка для внутрішніх переселенців і постраждалих від воєнних дій громадян передбачена в рамках проєкту Консорціуму Реагування.

Консорціум Реагування (Ukraine Reaction Consortium) під керівництвом французької неурядової організації ACTED здійснює свою діяльність за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

Заявку на отримання допомоги можуть подати особи або сім'ї, які до цього не отримували подібну допомогу від Благодійного фонду "Право на захист", не отримують її наразі від міжнародних організацій і належать до однієї з таких категорій населення:

ВПО (з 24.02.2022), які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській або Харківській областях;

постраждалі від воєнних дій (мають особисте житло, пошкоджене/зруйноване з 24.02.2022 унаслідок воєнних дій, або особу, яка з 24.02.2022 отримала поранення внаслідок обстрілу/воєнних дій та не є учасником бойових дій) у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській або Харківській областях.

Претенденти також повинні відповідати одному або декільком критеріям уразливості, які можуть бути визначені в рамках програми допомоги.

домогосподарство, яке складається виключно з особи або осіб похилого віку (60+); домогосподарство з трьома і більше дітьми; домогосподарство з дитиною віком до 2 років; домогосподарство з вагітною жінкою; домогосподарство з особою з інвалідністю I або II групи.

Щоб визначити, чи підпадаєте ви під умови програми, можна скористатися опитувальником для самоперевірки.

Допомога надається в розмірі 3600 грн на одну особу на місяць і розрахована на період у три місяці. Таким чином, загальна сума допомоги на кожного члена сім'ї становить 10 800 грн.

Фінансову допомогу виплачуватимуть одноразово за три місяці кожному члену домогосподарства на його індивідуальний банківський рахунок, зазначений під час реєстрації.

Гроші для неповнолітніх і недієздатних осіб отримають їхні офіційні представники (батьки, опікуни, піклувальники тощо) у разі надання необхідних документів.

Реєстрацію проводять у спеціальних пунктах. Для успішної реєстрації всі члени сім'ї повинні бути присутніми і мати такі документи:

паспорт громадянина України або закордонний паспорт;

податковий номер кожного члена домогосподарства;

свідоцтво про народження дітей (для дітей до 14 років);

дійсний IBAN картки українського банку для отримання виплат (копія або фото довідки з реквізитами IBAN рахунку). Але не картки єПідтримка та єМалятко. Це має бути особистий гривневий рахунок (не ФОП), відкритий у будь-якому банку України. Він має бути дійсним ще щонайменше півроку з можливістю приймати перекази;

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, виписки тощо).

Нагадаємо, що 13 березня стало відомо, що держава виплачуватиме збільшену соціальну допомогу дітям загиблих захисників і захисниць, які добровільно брали участь в обороні України і не перебували у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).