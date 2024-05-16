"Ситуация оказалась сложнее": в Yasno объяснили утренние экстренные отключения света

По словам гендиректора компании Сергея Коваленко, Украине хронически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления электроэнергии.

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В четверг утром, 16 мая, в Украине были применены экстренные отключения света. Это произошло из-за дефицита производства и импорта электроэнергии для текущего уровня потребления. Об этом сообщил генеральный директор компании "Yasno" Сергей Коваленко в Facebook.

По его словам, ночью и утром ситуация оказалась сложнее, чем рассчитывали энергетики. Киев, Днепр и область — подключены.

"Вчера вечером "Укрэнерго" довела объем лимитов, которые бы позволили работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались. Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения", — пояснил Коваленко.

Он добавил, что Украине хронически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления.

Коваленко надеется, что вечером удастся обойтись без отключений и Украина сможет пройти очередной пик спокойно, "хотя бы в графиках".

В свою очередь в "Укрэнерго" сообщили, что во всех регионах действуют графики почасовых отключений. Для преодоления дефицита электроэнергии запланирован ее импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

В компании напомнили, что ознакомиться с графиками можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Напомним, 15 мая в Украине начали действовать графики отключения электроэнергии. К этому привел дефицит мощности в результате массированных атак ВС РФ на энергосистему.

О вероятных отключениях "Укрэнерго" предупреждало 14 мая. Ограничения не должны распространяться на критическую инфраструктуру.