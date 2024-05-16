"Ситуація виявилася складнішою": у Yasno пояснили ранкові екстрені відключення світла

За словами гендиректора компанії Сергія Коваленка, Україні хронічно не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання електроенергії.

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У четвер вранці, 16 травня, в Україні були застосовані екстрені відключення світла. Це сталося через дефіцит виробництва та імпорту електроенергії для поточного рівня споживання. Про це повідомив генеральний директор компанії "Yasno" Сергій Коваленко в Facebook.

За його словами, вночі та зранку ситуація виявилася складнішою, ніж розраховували енергетики. Київ, Дніпро й область — підключені.

"Вчора ввечері "Укренерго" довела обсяг лімітів, які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення", — пояснив Коваленко.

Він додав, що Україні хронічно не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання.

Коваленко сподівається, що ввечері вдасться обійтися без відключень і Україна зможе пройти черговий пік спокійно, "хоча би в графіках".

Своєю чергою в "Укренерго" повідомили, що в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень. Для подолання дефіциту електроенергії запланований її імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.

У компанії нагадали, що ознайомитися з графіками можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, 15 травня в Україні почали діяти графіки відключення електроенергії. До цього призвів дефіцит потужності внаслідок масованих атак ЗС РФ на енергосистему.

Про ймовірні відключення "Укренерго" попереджало 14 травня. Обмеження не мають розповсюджуватися на критичну інфраструктуру.