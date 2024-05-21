Субсидия в Украине: кто сможет получить увеличенные выплаты

По данным Минсоцполитики, средний размер субсидии на услугу по поставке и распределению электрической энергии, который получают харьковчане, увеличится со 106 до 530 гривен в месяц.

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Жители Харьковской области получат увеличенные субсидии. Они увеличатся как минимум в 4 раза. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Субсидии увеличат для жителей Харьковской области, пострадавших от атак россиян. Наибольшие льготы получат те, кто вынужден искать альтернативные источники энергии в обесточенных районах.

На сегодняшний день стоимость электроэнергии составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Однако та же энергия, произведенная с помощью дизеля, стоит уже 13,5 гривны. Это значительно повышает стоимость коммунальных услуг. Чтобы уравновесить ситуацию, правительство увеличило субсидии.

"Благодаря этому решению, средний размер субсидии на услугу по поставке и распределению электрической энергии, который получают харьковчане, увеличится со 106 до 530 гривен в месяц, льготы с 74 до 370 гривен", – объясняют в Минсоцполитики.

Для перерасчета размера субсидий жителям Харьковской области не нужно обращаться в ответственные органы. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выполнит все автоматически, учитывая текущие данные.

Напомним, в СМИ разобрались, у кого из украинцев с мая выросли пенсионные выплаты.

Также стало известно, какие выплаты получат внутренне перемещенные лица в мае и кому они будут назначены автоматически.