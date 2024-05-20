Субсидии в Украине: кому и за что могут отказать в выплате в финансовой помощи

Субсидии оформляются на одного представителя домохозяйства, но при этом учитываются данные всех, кто в нем зарегистрирован.

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Многие украинцы имеют возможность получать субсидии от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. Тем не менее, существуют определенные критерии, на основании которых в предоставлении этой помощи могут отказать. Об этом говорится в материале издания "NV".

Субсидии оформляются на одного представителя домохозяйства, но при этом учитываются данные всех, кто в нем зарегистрирован.

Отказ в назначении жилищно-коммунальной субсидии возможен при наличии следующих обстоятельств:

задолженность, просроченная более 90 дней, по оплате ЖКУ, которая превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн);

долг у одного из членов домохозяйства, внесенный в Единый реестр по исполнительным производствам, сроком более трех месяцев;

безработные совершеннолетние лица в составе семьи или те, кто не оплачивает ЕСВ в течение 90 дней;

в собственности семьи более одного жилого помещения;

жилье площадью более 130 м² в многоквартирном доме или частный дом площадью более 230 м²;

транспортное средство с годом выпуска менее 5 лет или более одного транспортного средства с годом выпуска менее 15 лет;

депозит в банке более 100 тысяч гривен или облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 тысяч гривен.

Кому нужно писать заявление на субсидию

Летом 2024 года украинцы будут получать жилищные субсидии на период, когда отопление не используется.

Большинству получателей жилищной субсидии она будет назначена автоматически, при условии, что данные об имущественном состоянии и/или составе домохозяйств не изменились. То есть, если вы уже получаете жилищную субсидию, дополнительно обращаться никуда не нужно, и делать какие-либо дополнительные запросы также не требуется.

Исходя из имеющихся данных, Пенсионный фонд пересчитает размер жилищной субсидии, на которую семья или домохозяйство имеют право.

В то же время есть определенные категории, которым субсидию летом назначат по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

Напомним, в СМИ разобрались, у кого из украинцев с мая выросли пенсионные выплаты.

Также стало известно, какие выплаты получат внутренне перемещенные лица в мае и кому они будут назначены автоматически.